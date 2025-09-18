  1. Realting.com
Bélarus, Pliuski sielski Saviet
Type de compagnie
Agence immobilière
Sur la plateforme
3 années 1 mois
Langues
Русский
Site web
luckyfish.by/
À propos de l'agence

LuckyFish est un complexe de campagne sur les rives du lac Snuda.
Nous sommes situés dans le parc national des lacs Braslav.

LuckyFish accueille ses invités toute l'année.

Nous avons tout pour votre repos confortable.

Temps de travail
Fermé maintenant
Actuellement dans l'entreprise: 23:36
(UTC+3:00, Europe/Minsk)
Lundi
09:00 - 18:00
Mardi
09:00 - 18:00
Mercredi
09:00 - 18:00
Jeudi
09:00 - 18:00
Vendredi
09:00 - 18:00
Samedi
Jour de congé
Dimanche
Jour de congé
Nos agents en Bélarus
Aleksey
Aleksey
2 propriétés
Agences à proximité
Агентство Мир Недвижимости, Александр
Bélarus, Vitebsk
Propriété résidentielle 6 Terres 2
ВАРИАНТ
Bélarus, Minsk
Année de création de l'entreprise 2013
Propriété résidentielle 38 Propriété commerciale 2 Terres 1
L'agence immobilière Variante est actuellement l'une des sociétés immobilières leader et en développement dynamique à Minsk et ses banlieues. Le principal élément du succès de notre agence est le professionnalisme d'une équipe de personnes ciblées et ambitieuses. Les spécialistes de l'entrep…
ООО"Твой Маёнтак"
Bélarus, Minsk
Année de création de l'entreprise 2019
Propriété résidentielle 109 Propriété commerciale 13 Location longue durée 3 Terres 11
OOO Votre Maentak a été créé en novembre 2016 et est déjà devenu une maison pour ses agents immobiliers professionnels. La direction de l'entreprise a plus de 10 ans d'expérience en immobilier. Bien que l'entreprise soit encore jeune, seuls les agents immobiliers certifiés et les agents immo…
Старый Стиль
Bélarus, Minsk
Propriété résidentielle 210 Propriété commerciale 3 Location longue durée 2
Vieille L'agence immobilière Style a été fondée en 1999. De nombreuses années d'expérience réussie sur le marché immobilier, la qualité et la fiabilité constantes de nos services. Professionnalisme de l'employé et capacité de résoudre les problèmes les plus difficiles de nos clients. Nous in…
7 этажей
Bélarus, Minsk
Année de création de l'entreprise 2017
Propriété résidentielle 543 Propriété commerciale 76 Location longue durée 13 Terres 48
L'agence immobilière « 7 Floors » se spécialise dans la vente et l'achat de marchés immobiliers primaires et secondaires, commerciaux et suburbains, ainsi que fournit l'évaluation immobilière et l'analyse. Un personnel d'agence hautement qualifié soutient les transactions immobilières à tout…
