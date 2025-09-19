ООО "Добрые Мысли"

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Bonne Pensées agence immobilière a été fondée par une équipe de professionnels du même esprit. Chacun de nous a sa propre expérience immobilière que nous avons combinée pour former pour les clients une perception positive d'un agent immobilier.
En fournissant des services immobiliers de haute qualité qui répondent à vos attentes, nous voulons établir un niveau élevé pour toutes les agences immobilières en Biélorussie.
En effet, nous aimons et connaissons notre travail, comprenons les besoins de nos clients et nous nous efforçons de les satisfaire le plus possible.
L'agence immobilière «Garant Real Estate» LLC est l'une des plus grandes agences immobilières de Minsk.Chaque jour, nos spécialistes aident les gens à trouver des solutions rentables et sûres à tous les problèmes liés à la vente, l'achat et la location de biens immobiliers
Nous travaillons 24h/24 et 7j/7 pour aider nos clients – acheteurs et vendeurs de biens immobiliers – à résoudre le problème du logement de manière sûre, rapide et rentable.Vente / achat / location; nouveaux bâtiments / bâtiments secondaires; immobilier résidentiel / commercial; chambres / a…
Sotni metrov (Hundres de mètres) est une entreprise orientée client. Pour nous, la légalité de nos transactions, la sécurité de nos règlements et la commodité et le confort de nos clients sont également importants. Nous fournissons des services sur les marchés secondaire et primaire du logem…
Votre agence immobilière aide ses clients à réaliser leurs rêves et projets chéris. Nous ne fournissons que des services de qualité aux personnes physiques et morales. Chaque personne à coopérer avec notre entreprise obtiendra certainement le résultat désiré et la confiance dans l'avenir