Magazin Nedvizhimosti (The Real Estate Shop) est une agence immobilière située dans la région de Grodno. Nous accompagnons nos clients tout au long du processus : de l'idée même d'acheter et de vendre des biens immobiliers à une transaction légale et réussie. Nous nous spécialisons dans la vente, l'achat et l'échange d'appartements, de maisons et de biens immobiliers commerciaux. Nous offrons également un soutien juridique pour les transactions, une aide pour les questions d'évaluation et d'analyse, ainsi que des investissements rentables, des transferts d'appartements à des fonds non résidentiels et d'autres services.
Il est facile et rentable de travailler avec The Real Estate Shop: nos spécialistes analysent les données de la base de données de l'Agence nationale cadastrale sur une base mensuelle et possèdent donc des informations à jour sur les transactions immobilières finalisées et les prix réels sur le marché immobilier Grodno.
Avec nous, des estimations de coûts, des consultations, de la publicité dans les médias et les réseaux sociaux, des films photo et vidéo professionnels, et des visites 3D sont gratuites. Le client ne paie que pour les résultats, lorsque les transactions de vente et d'achat sont finalisées, et ne devra même pas plonger dans les nuances de l'immobilier. Il s'agit notamment de la négociation des modalités de la transaction, de l'exécution de la convention de dépôt, de la collecte et de la préparation des documents nécessaires à la transaction, de l'ouverture accélérée des comptes et du transfert d'argent entre eux, de l'étude de l'historique d'un bien particulier, de la vérification du propriétaire des arriérés de paiement, etc.