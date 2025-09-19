À propos de l'agence

Magazin Nedvizhimosti (The Real Estate Shop) est une agence immobilière située dans la région de Grodno. Nous accompagnons nos clients tout au long du processus : de l'idée même d'acheter et de vendre des biens immobiliers à une transaction légale et réussie. Nous nous spécialisons dans la vente, l'achat et l'échange d'appartements, de maisons et de biens immobiliers commerciaux. Nous offrons également un soutien juridique pour les transactions, une aide pour les questions d'évaluation et d'analyse, ainsi que des investissements rentables, des transferts d'appartements à des fonds non résidentiels et d'autres services.

Il est facile et rentable de travailler avec The Real Estate Shop: nos spécialistes analysent les données de la base de données de l'Agence nationale cadastrale sur une base mensuelle et possèdent donc des informations à jour sur les transactions immobilières finalisées et les prix réels sur le marché immobilier Grodno.