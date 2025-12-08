  1. Realting.com
3 BRD CONSULTING DOO

Monténégro, Municipalité de Budva
Agence immobilière
Agence immobilière
2016
2016
6 années 1 mois
6 années 1 mois
Langues
English, Русский, Crnogorski
Site web
www.eaproperties.me/
Nous sommes sur les réseaux sociaux
À propos de l'agence

EA Biens est une agence immobilière qui opère sur l'ensemble du territoire du Monténégro avec l'accent principal sur les régions touristiques du pays. En travaillant avec nous, le client obtient une présentation appropriée pendant la sélection et une assistance complète pendant le processus d'acquisition. Nos conseils sont appuyés par une expérience de dix ans dans les affaires immobilières et une intention claire de fournir un excellent service à notre client. Situé à Budva et dans la Podgorica, nous proposons des visites personnalisées pour nos clients qui les aideront à se sentir et à choisir une maison dans le tissu méditerranéen de la vie et/ou à investir avec succès dans l'une des destinations touristiques les plus dynamiques d'Europe aujourd'hui. Nous sommes l'agent immobilier avec des centaines de clients satisfaits du monde entier. Si vous cherchez un agent immobilier fiable et connu au Monténégro, vous êtes à la bonne adresse. Ivan Barada est le propriétaire et administrateur délégué de l'entreprise. En plus de la langue maternelle monténégrine, Ivan parle couramment l'anglais et le russe et possède une vaste expérience dans le marché immobilier du Monténégro.

Prestations de service

Conseil en investissement, Courtage, Service d'agent d'achat, Ventes et Marketing pour projets immobiliers

Temps de travail
Fermé maintenant
Actuellement dans l'entreprise: 04:11
(UTC+1:00, Europe/Podgorica)
Lundi
09:00 - 18:00
Mardi
09:00 - 18:00
Mercredi
09:00 - 18:00
Jeudi
09:00 - 18:00
Vendredi
09:00 - 18:00
Samedi
Jour de congé
Dimanche
Jour de congé
Nos agents en Monténégro
Ivan Barada
Ivan Barada
189 propriétés
