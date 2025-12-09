MONTBEL D.O.O.

À propos de l'agence

D.O.O. Montbel est une équipe de professionnels cohésive. Nous fournissons une approche hautement individuelle et une quantité impressionnante de bonus pour chaque client. Nous sommes situés en République du Monténégro, d'où nous surveillons le marché immobilier. Le fait que nous travaillons directement avec les propriétaires rend les négociations et les prix de la propriété absolument transparents.

Montbel a acquis une réputation digne de confiance auprès de ses clients qui acquièrent des biens immobiliers au Monténégro pour des vacances, une résidence permanente ou une génération de revenus. Nous élargissons toujours la liste des services supplémentaires. Mais ce qui reste inchangé, c'est l'approche individuelle de chaque client et l'ambiance familiale accueillante. C'est la raison pour laquelle 100% de nos clients recommandent D.O.O. Montbel à leurs amis.