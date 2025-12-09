  1. Realting.com
  2. Agences
  3. MONTBEL D.O.O.

MONTBEL D.O.O.

Monténégro, Bar
;
Laisser une demande
Voir les contacts
Type de compagnie
Type de compagnie
Agence immobilière
Année de création de l'entreprise
Année de création de l'entreprise
2015
Sur la plateforme
Sur la plateforme
6 années 3 mois
Langues
Langues
English, Русский, Српски, Crnogorski
Site web
Site web
montbel.me/
Nous sommes sur les réseaux sociaux
À propos de l'agence

D.O.O. Montbel est une équipe de professionnels cohésive. Nous fournissons une approche hautement individuelle et une quantité impressionnante de bonus pour chaque client. Nous sommes situés en République du Monténégro, d'où nous surveillons le marché immobilier. Le fait que nous travaillons directement avec les propriétaires rend les négociations et les prix de la propriété absolument transparents.

Montbel a acquis une réputation digne de confiance auprès de ses clients qui acquièrent des biens immobiliers au Monténégro pour des vacances, une résidence permanente ou une génération de revenus. Nous élargissons toujours la liste des services supplémentaires. Mais ce qui reste inchangé, c'est l'approche individuelle de chaque client et l'ambiance familiale accueillante. C'est la raison pour laquelle 100% de nos clients recommandent D.O.O. Montbel à leurs amis.

Prestations de service

En plus de la sélection d'un immeuble d'habitation ou d'investissement convenable et du soutien compétent de toutes les étapes de la transaction, D.O.O. Montbel offre une grande variété d'autres services gratuits:

  • Un interprète personnel. Nos spécialistes de l'agence parlent couramment le serbe, le croate, le monténégrin et l'anglais. Immédiatement après l'arrivée, nos clients reçoivent une assistance linguistique locale professionnelle.
  • Avocat professionnel. Notre société a un avocat parlant le Monténégro qui a une expérience impressionnante de transfert de propriété au Monténégro. Il représente les meilleurs intérêts du client au notaire, examine les documents d'objets immobiliers choisis et aide à tout problème de propriété.
  • Economiste conseil. L'économiste de l'agence surveille constamment le marché immobilier au Monténégro et fournit aux acheteurs les dernières informations sur les meilleurs prix et les segments d'investissement. Grâce à cela, vous trouverez une deuxième maison idéale pour vous-même ou une propriété commerciale avec le meilleur rapport qualité-prix.
  • Inscription gratuite pour un permis de séjour dans la République du Monténégro. Ce service est offert à tous les acheteurs de biens immobiliers qui ont fait une transaction dans notre agence et veulent obtenir un permis de séjour du pays.
  • Sélection des logements temporaires. Nous prenons tous les futurs propriétaires de l'immobilier au Monténégro à l'aéroport et arrangeons un grand et bien situé pour eux.
  • Ensemble complet de services après-vente. Nos employés aident les acheteurs immobiliers pendant quelques mois après la transaction, les aident à s'adapter au pays, à établir toutes les communications nécessaires, à payer les factures et les taxes, à poursuivre les rénovations, etc.
Temps de travail
Fermé maintenant
Actuellement dans l'entreprise: 04:13
(UTC+1:00, Europe/Podgorica)
Lundi
09:00 - 18:00
Mardi
09:00 - 18:00
Mercredi
09:00 - 18:00
Jeudi
09:00 - 18:00
Vendredi
09:00 - 18:00
Samedi
Jour de congé
Dimanche
Jour de congé
Nos agents en Monténégro
Svetlana Baryna
Svetlana Baryna
650 propriétés
Agences à proximité
DOO "SMART&RICH"
Monténégro, Budva
Année de création de l'entreprise 2017
Smart & Rich Agence immobilière au Monténégro vous aidera à choisir la meilleure propriété sur le marché, que vous souhaitiez investir dans l'immobilier afin de générer des revenus ou d'économiser de l'argent, ou pour votre propre résidence. En tout cas, vous aurez besoin d'un consultant con…
Laisser une demande
Киксам-Инвест
Monténégro, Bar
Propriété résidentielle 5
Le siège de notre société est situé à Bar(rue Borska 4) - la capitale du tourisme. Notre société créée en 2007 constitue une petite mais élite d'associés qui s'approche professionnellement de chaque projet du plus petit au plus grand et tente de maximiser l'engagement pour aller à tout le mo…
Laisser une demande
A place In Montenegro
Monténégro, Kotor
Propriété résidentielle 294 Propriété commerciale 5 Terres 4
Une place Au Monténégro offre des services complets et professionnels en vente et marketing immobiliers, études de marché et conseil de projet.Notre position unique d'être impliqué dans les ventes réelles au Monténégro au cours des douze dernières années nous donne un avantage sans précédent…
Laisser une demande
Cherry Estate
Monténégro, Bar
Propriété résidentielle 863 Propriété commerciale 25 Terres 82
Agence immobilière au Monténégro Cherry Estate. Gamme complète de services immobiliers. Ventes (plus de 2400 propriétés actuelles). Louer (plus de 200 propriétés actuelles). Déménagement. Appui juridique
Laisser une demande
LightHouse Property
Monténégro, Budva
Année de création de l'entreprise 2023
Propriété résidentielle 16 Location longue durée 5 Terres 1
À propos de nousQue vous cherchiez une nouvelle maison, un investissement intelligent ou un partenaire fiable pour vos clients, nous sommes là pour rendre le processus transparent et efficace.Nous connaissons le Monténégro et son marché immobilierAvec une connaissance approfondie du paysage …
Laisser une demande
Dos Laisser une demande Voir les contacts
Realting.com
Aller