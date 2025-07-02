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Appartement dans un nouvel immeuble Osiedle Gluchow IV

Gluchow, Pologne
depuis
$104,896
;
25
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ID: 35237
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 27/04/2026

Emplacement

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  • Pays
    Pologne
  • État
    Voïvodie de Mazovie
  • Région
    Grójec County
  • Ville
    gmina Grojec
  • Village
    Gluchow
  • Adresse
    Polna

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe économique
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Brique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    1

À propos du complexe

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BIEN-ÊTRE – LA PROCHAINE STRATÉGIE D'UN PROJET RÉSIDENTIEL INTIMÉ À L'EXTÉRIEUR DE GRÓJEC.

OSIEDLE GÖUCHÓW IV

  • Prix de l'appartement de: PLN 330,100
  • Parking extérieur: 19 900 PLN
  • Option pour avoir l'appartement fini clé en main (des frais supplémentaires s'appliquent).

Les nouveaux appartements à Głuchów près de Grójec sont une excellente option pour ceux qui veulent vivre dans un environnement paisible, confortable et moderne loin de l'agitation de la ville, tout en bénéficiant d'un accès pratique aux grandes villes. Le développement comprend des appartements compacts de 2 et 3 pièces avec des jardins, ainsi que des unités fonctionnelles de niveau partagé. C'est une solution idéale pour les familles, les premiers acheteurs et ceux qui recherchent un investissement immobilier près de Grójec.

Nous offrons quatre types d'appartements:

  • 49.70 m2 appartement avec jardin – 3 pièces
  • 47.89 m2 appartement (plus environ. 15 m2 d'espace grenier) – 3 pièces
  • 37.20 m2 appartement avec jardin – 2 pièces
  • 41.97 m2 appartement (plus environ. 15 m2 d'espace grenier) – 2 pièces

Chaque appartement dispose d'une entrée séparée. Tous les appartements disposent d'un chauffage par le sol, de grandes fenêtres, du chauffage au gaz, de l'eau fournie par le réseau municipal d'eau et d'un réservoir septique privé de 7 m3. Une connexion Internet par fibre optique est prévue dans la région dans un proche avenir.

Les appartements de Głuchów se distinguent par leur disposition bien pensée. Même avec une surface de plancher compacte, ils offrent un confort comparable à des propriétés plus grandes. La présentation standard comprend:

  • un salon spacieux avec une kitchenette,
  • chambres bien proportionnées,
  • une salle de bains,
  • espace de stockage.

Dans le cas des appartements à deux niveaux, l'espace supplémentaire du grenier offre de nombreuses possibilités – il peut être utilisé comme une chambre, un bureau à domicile pour le travail à distance, ou un espace détente.

On peut aussi trouver n'importe quel appartement dans un standard de turnky.

POUR PLUS D'INFORMATION www.osedlegluchow.pl , veuillez visiter notre site Web ou contacter notre bureau de vente par téléphone.

Equipements dans le complexe
Appartements
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Prix ​​de l'appartement, USD
Appartements 1 chambre
Surface, m² 37.2 – 42.0
Prix ​​par m², USD 2,171 – 2,447
Prix ​​de l'appartement, USD 90,492
Appartements 2 chambres
Surface, m² 47.9
Prix ​​par m², USD 2,491
Prix ​​de l'appartement, USD 118,454

Localisation sur la carte

Gluchow, Pologne

Calculateur d'hypothèque

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