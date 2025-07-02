Appartement dans un nouvel immeuble Osiedle Gluchow IV

BIEN-ÊTRE – LA PROCHAINE STRATÉGIE D'UN PROJET RÉSIDENTIEL INTIMÉ À L'EXTÉRIEUR DE GRÓJEC.

OSIEDLE GÖUCHÓW IV

Prix de l'appartement de: PLN 330,100

Parking extérieur: 19 900 PLN

Option pour avoir l'appartement fini clé en main (des frais supplémentaires s'appliquent).

Les nouveaux appartements à Głuchów près de Grójec sont une excellente option pour ceux qui veulent vivre dans un environnement paisible, confortable et moderne loin de l'agitation de la ville, tout en bénéficiant d'un accès pratique aux grandes villes. Le développement comprend des appartements compacts de 2 et 3 pièces avec des jardins, ainsi que des unités fonctionnelles de niveau partagé. C'est une solution idéale pour les familles, les premiers acheteurs et ceux qui recherchent un investissement immobilier près de Grójec.

Nous offrons quatre types d'appartements:

49.70 m2 appartement avec jardin – 3 pièces

47.89 m2 appartement (plus environ. 15 m2 d'espace grenier) – 3 pièces

37.20 m2 appartement avec jardin – 2 pièces

41.97 m2 appartement (plus environ. 15 m2 d'espace grenier) – 2 pièces

Chaque appartement dispose d'une entrée séparée. Tous les appartements disposent d'un chauffage par le sol, de grandes fenêtres, du chauffage au gaz, de l'eau fournie par le réseau municipal d'eau et d'un réservoir septique privé de 7 m3. Une connexion Internet par fibre optique est prévue dans la région dans un proche avenir.

Les appartements de Głuchów se distinguent par leur disposition bien pensée. Même avec une surface de plancher compacte, ils offrent un confort comparable à des propriétés plus grandes. La présentation standard comprend:

un salon spacieux avec une kitchenette,

chambres bien proportionnées,

une salle de bains,

espace de stockage.

Dans le cas des appartements à deux niveaux, l'espace supplémentaire du grenier offre de nombreuses possibilités – il peut être utilisé comme une chambre, un bureau à domicile pour le travail à distance, ou un espace détente.

On peut aussi trouver n'importe quel appartement dans un standard de turnky.

POUR PLUS D'INFORMATION www.osedlegluchow.pl , veuillez visiter notre site Web ou contacter notre bureau de vente par téléphone.