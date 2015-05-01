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À propos de l'agence

Expert est une agence immobilière professionnelle qui fournit des services immobiliers dans les transactions de vente, l'achat et l'échange de logements à Minsk et la banlieue la plus proche. Si vous voulez vendre, acheter ou échanger votre appartement, chalet ou maison, appelez-nous!

Le personnel de l'Agence immobilière expert a de nombreuses années d'expérience professionnelle dans la gestion des transactions immobilières les plus complexes. Nous garantissons la légalité de chaque transaction effectuée avec notre aide et assurons notre responsabilité dans le cadre d'un contrat de fourniture de services immobiliers d'un montant de 245 000 roubles.

Notre agence immobilière établit ses relations avec les clients sur les principes du respect mutuel et de la confiance.

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