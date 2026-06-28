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ВСП недвижимость

Bélarus, Minsk
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Type de compagnie
Type de compagnie
Agence immobilière
Année de création de l'entreprise
Année de création de l'entreprise
2008
Sur la plateforme
Sur la plateforme
6 années 2 mois
Langues
Langues
Русский
Site web
Site web
wsprealt.by/
Temps de travail
Fermé maintenant
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À propos de l'agence

L'agence immobilière “WSP” est votre gardien de la tranquillité d'esprit. Il existe de nombreuses agences fournissant des services de transaction d'appartements à Minsk. Mais nous sommes les seuls à vous proposer de vendre, d'acheter ou d'échanger en premier, et seulement après avoir payé le service. Chaque objet du catalogue – un appartement, une maison ou un autre bien immobilier – a son prix, sa description, sa carte et ses caractéristiques. Nous ne facturons aucun frais pour la publicité pendant le processus de travail. Nous n'avons pas d'amendes, pas de frais cachés. Des agents immobiliers professionnels dotés d'une solide expérience vérifient et traitent chaque objet choisi.

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