ВСП недвижимость

À propos de l'agence

L'agence immobilière “WSP” est votre gardien de la tranquillité d'esprit. Il existe de nombreuses agences fournissant des services de transaction d'appartements à Minsk. Mais nous sommes les seuls à vous proposer de vendre, d'acheter ou d'échanger en premier, et seulement après avoir payé le service. Chaque objet du catalogue – un appartement, une maison ou un autre bien immobilier – a son prix, sa description, sa carte et ses caractéristiques. Nous ne facturons aucun frais pour la publicité pendant le processus de travail. Nous n'avons pas d'amendes, pas de frais cachés. Des agents immobiliers professionnels dotés d'une solide expérience vérifient et traitent chaque objet choisi.