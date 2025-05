À propos de l'agence

À propos du MDN

Origines du MDN Chypre

Issu de la vision de Dökmecioğlu, le MDN Chypre s'est matérialisé comme un témoignage de son dévouement indéfectible à l'industrie immobilière. En provenance de Chypre, Dökmecioğlu a reconnu le potentiel inexploité de Chypre-Nord et a entrepris un voyage pour élever les normes de construction et de conception dans son pays. Cet effort a mené à l'établissement du MDN Chypre, devenant une force pionnière dans le paysage immobilier de la région.

Avec un vif intérêt pour l'opportunité, Dökmecioğlu et notre équipe au MDN Chypre sont à l'avant-garde de projets ambitieux, en prévoyant de développer plus de 30 000 unités de logement dans des endroits stratégiques tels que Iskele, Girne, Esentepe, Geçitkale, Yedikonuk et Gaziveren.

Au-delà de l'immobilier

Au-delà de l'immobilier, MDN Chypre participe activement à des investissements transformateurs dans le tourisme et l'éducation. L'entreprise est notamment à la tête d'un prestigieux projet hôtelier à Bafra, une destination de vacances réputée pour ses hébergements luxueux. De plus, prévue pour 2025, une initiative de club de plage vise à compléter le mode de vie haut de gamme des résidents des projets de logement estimés de La Joya ainsi que des clients potentiels du MDN.

Pendant ce temps, Dökmecioğlu a lancé un projet éducatif visionnaire à Geçitkale, jetant les bases d'un système scolaire international complet englobant l'enseignement préscolaire, primaire et secondaire. Cette institution est prête à offrir une expérience éducative holistique favorisant l'excellence académique, le développement du caractère et la préparation au monde réel pour les étudiants locaux et internationaux.

MDN Boston

MDN Boston est une société de développement immobilier dynamique basée au Massachusetts, aux États-Unis, avec un héritage fier couvrant près d'une décennie. Fondé par l'entrepreneur visionnaire Ozan Dökmecioğlu, son voyage a commencé avec une passion pour l'immobilier qui a conduit Dökmecioğlu à la transition d'une carrière florissante pour poursuivre sa vision à plein temps. Aujourd'hui, le MDN Boston s'appuie sur cette fondation d'innovation et de prospective stratégique sous la direction de Dökmecioğlu. L'expansion stratégique du MDN à Boston dans le développement immobilier à travers le Massachusetts, les États-Unis et le nord de Chypre souligne un engagement à la prévision, la croissance et l'innovation sous la direction perceptive d'Ozan Dökmecioğlu.