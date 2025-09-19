À propos de l'agence

Avec la coopération de Dom Real Estate, il vous permettra d'acheter, vendre ou louer l'immobilier à Chypre au meilleur prix. Notre catalogue contient des centaines de propositions de location et de vente de biens immobiliers résidentiels et commerciaux. La sélection de l'objet et l'exécution de la transaction seront effectuées par des professionnels qui connaissent bien les règles juridiques du pays. Le bureau de l'agence Dom Real Estate est situé dans le centre de Limassol, à Chypre.

Maisons, appartements, villas, bureaux, commerces – le marché immobilier de Limassol est très diversifié. Pour 2015-2020, le prix de l'immobilier chypriote a augmenté de 35 %. Une telle acquisition sera un investissement rentable dans une perspective à long terme. Pour attirer les investisseurs étrangers, le gouvernement de la République de Chypre a aboli l'impôt foncier, ce qui est sans aucun doute une grande nouvelle pour ceux qui veulent s'installer dans ce pays.