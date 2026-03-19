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VIDI GROUP

Chypre, Limassol
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Type de compagnie
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Agence immobilière
Année de création de l'entreprise
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2016
Sur la plateforme
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5 années 3 mois
Langues
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English, Русский
Site web
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myspace.com.cy
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À propos de l'agence

MYSPACE est l'une des meilleures agences immobilières de Chypre.

Nous fournissons des services pour la location et la vente de logements de haute qualité. Nous sommes engagés dans des investissements, nous aidons dans l'immigration et les aspects juridiques, ainsi que dans la gestion immobilière.

Prestations de service

Notre immobilier – il est exclusivement moderne, des propriétés soigneusement sélectionnées, qui vous garantissent confort, commodité et sécurité. Notre objectif principal est d'être attentif aux souhaits de chaque client d'établir une relation solide à long terme avec eux! Nous ne vendons pas seulement des logements, mais nous nous efforçons également d'aider nos clients à trouver leur propre endroit confortable et augmenter la quantité de capital!

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