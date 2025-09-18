  1. Realting.com
  3. Cyprus Sotheby’s International Realty

Cyprus Sotheby’s International Realty

Chypre, Paphos
Type de compagnie
Agence immobilière
Sur la plateforme
2 années 5 mois
Langues
English, Русский
Nos agents en Chypre
Artem Sokolov
Artem Sokolov
1 159 propriétés
SABBIANCO PROPERTIES LIMITED
Chypre, Strovolos
Propriété résidentielle 1181 Propriété commerciale 6 Terres 48
Sabbianco Properties a été créée en 2004 en tant qu'agence immobilière agréée et agréée qui est aujourd'hui l'une des plus grandes sociétés immobilières de Chypre avec les bureaux en Nicosie, Limassol, Larnaka, Paphos et à Paralimni. Nous avons un personnel hautement formé et expérimenté qui…
VIDI GROUP
Chypre, Limassol
Propriété résidentielle 5844 Propriété commerciale 314 Location longue durée 518 Terres 266
MYSPACE est la meilleure agence immobilière de Chypre. Nous fournissons des services pour la location et la vente de logements de haute qualité, nous sommes engagés dans des investissements, nous aidons dans l'immigration et les aspects juridiques, ainsi que dans la gestion immobilière
English, Русский
FIRST CLASS HOMES LTD
Chypre, Limassol
Propriété résidentielle 6002 Propriété commerciale 734 Terres 2136
First Class Homes est une agence immobilière agréée de premier plan située à Limassol, à Chypre. La société propose des conseils en matière d'investissements à court et à long terme dans les propriétés chypriotes. En combinant notre connaissance approfondie du marché immobilier chypriote ave…
DOM Real Estate
Chypre, Demos Agiou Athanasiou
Année de création de l'entreprise 2014
Propriété résidentielle 70
Avec la coopération de Dom Real Estate, il vous permettra d'acheter, vendre ou louer l'immobilier à Chypre au meilleur prix. Notre catalogue contient des centaines de propositions de location et de vente de biens immobiliers résidentiels et commerciaux. La sélection de l'objet et l'exécution…
APL REAL ESTATE
Chypre, Koinoteta Agiou Tychona
Depuis de nombreuses années, notre société coopère avec les principales sociétés de construction et banques de Chypre, avec de grandes agences immobilières en Russie, en Angleterre et dans d'autres pays, avec des avocats, des architectes et des designers hautement professionnels et réputés à…
