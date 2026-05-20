Villa OneOnly

Options de villa en Maurice 🇲🇺



Lieu: Belle Mare, côte est de l'île Maurice

Prix : 10,4 – 13,6 millions de dollars

Propriété : propriété libre (entière)



Format unique : villas sous le légendaire 5⭐ Hôtel (40+ ans d'histoire)



Environnement prestigieux : voisins – élite mondiale et célébrités



Seulement 52 villas - exclusivité absolue



Permis de séjour automatique pour les investisseurs et les familles



Appui et services



🏡 Types de villas:



🌊 Villa de 6 chambres (en haut)



Superficie : 758 m2



Parcelle: jusqu'à 2 973 m2



Première ligne, accès direct à la plage



Piscine à débordement avec vue sur l'océan



6 chambres avec salle de bains



Terrasse, garage pour 2 voitures



13,6 millions de dollars



🌟 Villa de 5 chambres



Superficie: ~680 m2



Terrain: ~2 500 m2



Prix : à partir de 10,4 millions de dollars





🌿 Villa de 4 chambres



Superficie: ~580 m2



Terrain: ~2 000 m2



Prix : à partir de 8,5 millions de dollars



Architecture : Moderne mauricien (toit en pente) ou contemporain (toit plat)

Design de Macbeth et SAOTA Architects



🏖 Infrastructure et services



5 restaurants (Steak house, cuisine française-créole, tapasake panasiatique, restaurant de plage, etc.)



Spa 7 couleurs – un spa de luxe



Club Un club de fitness, yoga, tourner, Zumba



Sports: tennis, paddle, mini golf, sports nautiques



Beach Club – Propriétaires seulement



Services aux résidents:



Un transport - les voitures de golf 24 heures sur 24



Un seul contact - Concierge personnel



Privilèges dans toutes les stations uniques dans le monde entier



📈 Attractivité des investissements



En mars 2025 vendu villa de 6 chambres pour un record 13,6 millions de dollars



Prévisions de croissance des coûts: +5-8% par an



Programme de location de One &Only (facultatif, aucune obligation)



LIBRE (rare à Maurice) + résidence permanente automatique



✅ Plus



Un seul et unique projet de maisons privées



Maximum de prestige et de statut



Infrastructure prête de l'hôtel légendaire



Format de propriété totale rare (en franchise)



⚠️ Points négatifs



La plupart des villas ont déjà été vendues (choix limité)



Prix d'entrée élevé (contre 10,4 millions de dollars)



Le projet est toujours en construction - le délai de livraison est spécifié par le développeur



📅 Accessibilité



Projet en construction



💡 One&Only Le Saint Géran est le niveau auquel d'autres projets sont comparés.

Idéal pour les investisseurs à la recherche d'un statut, d'une vie privée et d'une valeur maximales.



Pour plus de précisions, écrire👇

@RazumovskaRealEstate