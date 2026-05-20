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Villa OneOnly

Poste de Flacq VCA, Maurice
depuis
$13,60M
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ETH
8 479.0202542
USDT
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* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
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8
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ID: 36748
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Maurice
  • État
    Flacq
  • Ville
    Poste de Flacq VCA

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Brique monolithique
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    2

Détails intérieurs

Chauffage:

  • Chauffage individuel

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée

En plus

  • La maison est terminée
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour

À propos du complexe

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Options de villa en Maurice 🇲🇺

Lieu: Belle Mare, côte est de l'île Maurice
Prix : 10,4 – 13,6 millions de dollars
Propriété : propriété libre (entière)

Format unique : villas sous le légendaire 5⭐ Hôtel (40+ ans d'histoire)

Environnement prestigieux : voisins – élite mondiale et célébrités

Seulement 52 villas - exclusivité absolue

Permis de séjour automatique pour les investisseurs et les familles

Appui et services

🏡 Types de villas:

🌊 Villa de 6 chambres (en haut)

Superficie : 758 m2

Parcelle: jusqu'à 2 973 m2

Première ligne, accès direct à la plage

Piscine à débordement avec vue sur l'océan

6 chambres avec salle de bains

Terrasse, garage pour 2 voitures

13,6 millions de dollars

🌟 Villa de 5 chambres

Superficie: ~680 m2

Terrain: ~2 500 m2

Prix : à partir de 10,4 millions de dollars


🌿 Villa de 4 chambres

Superficie: ~580 m2

Terrain: ~2 000 m2

Prix : à partir de 8,5 millions de dollars

Architecture : Moderne mauricien (toit en pente) ou contemporain (toit plat)
Design de Macbeth et SAOTA Architects

🏖 Infrastructure et services

5 restaurants (Steak house, cuisine française-créole, tapasake panasiatique, restaurant de plage, etc.)

Spa 7 couleurs – un spa de luxe

Club Un club de fitness, yoga, tourner, Zumba

Sports: tennis, paddle, mini golf, sports nautiques

Beach Club – Propriétaires seulement

Services aux résidents:

Un transport - les voitures de golf 24 heures sur 24

Un seul contact - Concierge personnel

Privilèges dans toutes les stations uniques dans le monde entier

📈 Attractivité des investissements

En mars 2025 vendu villa de 6 chambres pour un record 13,6 millions de dollars

Prévisions de croissance des coûts: +5-8% par an

Programme de location de One &Only (facultatif, aucune obligation)

LIBRE (rare à Maurice) + résidence permanente automatique

✅ Plus

Un seul et unique projet de maisons privées

Maximum de prestige et de statut

Infrastructure prête de l'hôtel légendaire

Format de propriété totale rare (en franchise)

⚠️ Points négatifs

La plupart des villas ont déjà été vendues (choix limité)

Prix d'entrée élevé (contre 10,4 millions de dollars)

Le projet est toujours en construction - le délai de livraison est spécifié par le développeur

📅 Accessibilité

Projet en construction

💡 One&Only Le Saint Géran est le niveau auquel d'autres projets sont comparés.
Idéal pour les investisseurs à la recherche d'un statut, d'une vie privée et d'une valeur maximales.

Pour plus de précisions, écrire👇
@RazumovskaRealEstate

Propriétés dans le complexe
Type
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Coût de la propriété, USD
Appartements Villa
Surface, m² 758.0
Prix ​​par m², USD 17,942
Prix ​​de l'appartement, USD 13,60M

Localisation sur la carte

Poste de Flacq VCA, Maurice
Loisirs

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Taux d'intérêt
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Montant du prêt
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Montant du prêt
Période
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Poste de Flacq VCA, Maurice
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