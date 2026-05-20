Villa OneOnly

Options de villa en Maurice 🇲🇺
Lieu: Belle Mare, côte est de l'île Maurice
Prix : 10,4 – 13,6 millions de dollars
Propriété : propriété libre (entière)
Format unique : villas sous le légendaire 5⭐ Hôtel (40+ ans d'histoire)
Environnement prestigieux : voisins – élite mondiale et célébrités
Seulement 52 villas - exclusivité absolue
Permis de séjour automatique pour les investisseurs et les familles
Appui et services
🏡 Types de villas:
🌊 Villa de 6 chambres (en haut)
Superficie : 758 m2
Parcelle: jusqu'à 2 973 m2
Première ligne, accès direct à la plage
Piscine à débordement avec vue sur l'océan
6 chambres avec salle de bains
Terrasse, garage pour 2 voitures
13,6 millions de dollars
🌟 Villa de 5 chambres
Superficie: ~680 m2
Terrain: ~2 500 m2
Prix : à partir de 10,4 millions de dollars
🌿 Villa de 4 chambres
Superficie: ~580 m2
Terrain: ~2 000 m2
Prix : à partir de 8,5 millions de dollars
Architecture : Moderne mauricien (toit en pente) ou contemporain (toit plat)
Design de Macbeth et SAOTA Architects
🏖 Infrastructure et services
5 restaurants (Steak house, cuisine française-créole, tapasake panasiatique, restaurant de plage, etc.)
Spa 7 couleurs – un spa de luxe
Club Un club de fitness, yoga, tourner, Zumba
Sports: tennis, paddle, mini golf, sports nautiques
Beach Club – Propriétaires seulement
Services aux résidents:
Un transport - les voitures de golf 24 heures sur 24
Un seul contact - Concierge personnel
Privilèges dans toutes les stations uniques dans le monde entier
📈 Attractivité des investissements
En mars 2025 vendu villa de 6 chambres pour un record 13,6 millions de dollars
Prévisions de croissance des coûts: +5-8% par an
Programme de location de One &Only (facultatif, aucune obligation)
LIBRE (rare à Maurice) + résidence permanente automatique
✅ Plus
Un seul et unique projet de maisons privées
Maximum de prestige et de statut
Infrastructure prête de l'hôtel légendaire
Format de propriété totale rare (en franchise)
⚠️ Points négatifs
La plupart des villas ont déjà été vendues (choix limité)
Prix d'entrée élevé (contre 10,4 millions de dollars)
Le projet est toujours en construction - le délai de livraison est spécifié par le développeur
📅 Accessibilité
Projet en construction
💡 One&Only Le Saint Géran est le niveau auquel d'autres projets sont comparés.
Idéal pour les investisseurs à la recherche d'un statut, d'une vie privée et d'une valeur maximales.
Pour plus de précisions, écrire👇
@RazumovskaRealEstate