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Villa Glory Village

Pattaya, Thaïlande
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$363,715
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ID: 36812
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 25/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Thaïlande
  • État
    Chonburi
  • Région
    Nong Pla Lai
  • Ville
    Pattaya

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe affaire
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Monolithique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    2

À propos du complexe

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Le plus grand complexe de villas de Pattaya est Glory Village. Un total d'environ 155 villas, chacune avec un jardin, une piscine et un aménagement pour 3-4 chambres.

Sur le territoire du complexe il y a un centre médical, deux mini-golfs, un supermarché, un restaurant, une salle de sport et d'autres commodités - toutes commodités juste à côté de la maison.

La zone du complexe se développe activement: il est prévu de construire un grand centre commercial Icon Siam. L'accès à la plage et au centre-ville est rapide, rendant l'emplacement attrayant pour la vie et l'investissement.

Les prix commencent à 11,8 millions de baht.

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Pattaya, Thaïlande

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