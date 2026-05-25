Villa Glory Village

Le plus grand complexe de villas de Pattaya est Glory Village. Un total d'environ 155 villas, chacune avec un jardin, une piscine et un aménagement pour 3-4 chambres.
Sur le territoire du complexe il y a un centre médical, deux mini-golfs, un supermarché, un restaurant, une salle de sport et d'autres commodités - toutes commodités juste à côté de la maison.
La zone du complexe se développe activement: il est prévu de construire un grand centre commercial Icon Siam. L'accès à la plage et au centre-ville est rapide, rendant l'emplacement attrayant pour la vie et l'investissement.
Les prix commencent à 11,8 millions de baht.
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