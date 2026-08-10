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Club house Von Dessen House on Chistye Prudy

Moscou, Russie
depuis
$1,96M
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ID: 39758
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/08/2026

Emplacement

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  • Pays
    Russie
  • État
    District fédéral central
  • Ville
    Moscou
  • Adresse
    Potapovskij pereulok, 10
  • Métro
    Chistye Prudy (~ 600 m)
  • Métro
    Kitay-gorod (~ 800 m)
  • Métro
    Lubyanka (~ 900 m)
  • Métro
    Sretensky Bulvar (~ 700 m)
  • Métro
    Turgenevskaya (~ 700 m)

À propos du complexe

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C'est un bâtiment historique dans la région de Chistye Prudy,
comprenant 36 appartements, dont quatre penthouses
avec cheminées. Ce bâtiment intime, actuellement
en cours de restauration soignée, dispose d'équipements
exceptionnelle pour sa catégorie:
un lobby avec des plafonds de 4,7 mètres de haut;
une cour privée de jardin;
et un club-house réservé aux résidents
pavillons du XIXe siècle, avec un salon
une cheminée, un centre de remise en forme et des enfants
aire de jeux et salle de jeux.

Le bâtiment est situé dans le quartier le plus accueillant, entouré de rues calmes, historiques et à seulement 50 mètres de la célèbre étang. Nous avons créé un espace vraiment privé pour nos résidents – une oasis de tranquillité et de confort au milieu de la métropole animée :
seulement 36 appartements dans le bâtiment, y compris des penthouses;
deux à quatre appartements par étage;
-tous les appartements donnent sur une cour calme;
-une cour de jardin isolée;
- amélioration de l'isolation acoustique;
- ascenseurs silencieux et équipement.

Loin de chaque bâtiment résidentiel de boutique a une cour à tout – encore moins une qui est si magnifiquement paysagé et vert. La cour est cachée de la rue et divisée en plusieurs zones. L'aménagement paysager a été conçu pour assurer que la cour du jardin reste belle toute l'année.

Centre de remise en forme
Terrain de jeu
et la salle de jeux pour enfants
Salon
Salle de rangement pour vélos

Appartements allant de 114 m2 à un penthouse de 394 m2.

Veuillez m'envoyer un message sur Telegram @RazumovskaRealEstate concernant l'achat et la visualisation de la propriété.

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Monolithique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    6

Localisation sur la carte

Moscou, Russie
Éducation
Soins de santé

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Club house Von Dessen House on Chistye Prudy
Moscou, Russie
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