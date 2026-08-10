Club house Von Dessen House on Chistye Prudy

C'est un bâtiment historique dans la région de Chistye Prudy,

comprenant 36 appartements, dont quatre penthouses

avec cheminées. Ce bâtiment intime, actuellement

en cours de restauration soignée, dispose d'équipements

exceptionnelle pour sa catégorie:

un lobby avec des plafonds de 4,7 mètres de haut;

une cour privée de jardin;

et un club-house réservé aux résidents

pavillons du XIXe siècle, avec un salon

une cheminée, un centre de remise en forme et des enfants

aire de jeux et salle de jeux.

Le bâtiment est situé dans le quartier le plus accueillant, entouré de rues calmes, historiques et à seulement 50 mètres de la célèbre étang. Nous avons créé un espace vraiment privé pour nos résidents – une oasis de tranquillité et de confort au milieu de la métropole animée :

seulement 36 appartements dans le bâtiment, y compris des penthouses;

deux à quatre appartements par étage;

-tous les appartements donnent sur une cour calme;

-une cour de jardin isolée;

- amélioration de l'isolation acoustique;

- ascenseurs silencieux et équipement.

Loin de chaque bâtiment résidentiel de boutique a une cour à tout – encore moins une qui est si magnifiquement paysagé et vert. La cour est cachée de la rue et divisée en plusieurs zones. L'aménagement paysager a été conçu pour assurer que la cour du jardin reste belle toute l'année.

Centre de remise en forme

Terrain de jeu

et la salle de jeux pour enfants

Salon

Salle de rangement pour vélos

Appartements allant de 114 m2 à un penthouse de 394 m2.

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