Citizenship by Investment Program

Le seul programme de l'IBC des Caraïbes avec l'accès aux visas des investisseurs E-2 aux États-Unis. La Grenade offre une combinaison puissante de mobilité mondiale, d'accès aux marchés américains et de style de vie caribéen.
Chaque engagement commence par une conversation confidentielle et sans obligation. Partagez vos objectifs et nous vous expliquerons comment Nous pouvons vous aider, vous et votre famille, à atteindre vos objectifs de mobilité globale.
À quoi s'attendre
Une conversation confidentielle et sans obligation avec un conseiller principal
Évaluation des objectifs et circonstaces uniques de la famille
Aperçu des programmes et des compétences pertinents
Délais de discussion transparents, coûts et prochaines étapes
Pas de pression, pas de vente difficile - juste informé, orientation stratégique
Services supplémentaires: