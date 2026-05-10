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Citizenship by Investment Program

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Durée du processus: depuis 4 months
Frais: depuis
$235,000
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Citizenship by Investment Program
Deuxième citoyenneté
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À propos du programme d'immigration

Le seul programme de l'IBC des Caraïbes avec l'accès aux visas des investisseurs E-2 aux États-Unis. La Grenade offre une combinaison puissante de mobilité mondiale, d'accès aux marchés américains et de style de vie caribéen.

Chaque engagement commence par une conversation confidentielle et sans obligation. Partagez vos objectifs et nous vous expliquerons comment Nous pouvons vous aider, vous et votre famille, à atteindre vos objectifs de mobilité globale.

À quoi s'attendre

Une conversation confidentielle et sans obligation avec un conseiller principal

Évaluation des objectifs et circonstaces uniques de la famille

Aperçu des programmes et des compétences pertinents

Délais de discussion transparents, coûts et prochaines étapes

Pas de pression, pas de vente difficile - juste informé, orientation stratégique

Services supplémentaires:

 

 

 

 

Avantages
Durée du processus
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depuis 4 months
Frais
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$235,000
Revenu supplémentaire
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Oui
Durée
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