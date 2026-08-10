Club house Klubnyj dom na Cistyh prudah Fon Dessen

C'est un bâtiment historique dans la région de Clean Ponds,

36 appartements, dont quatre penthouses

avec cheminées. C'est un immeuble confortable en ce moment.

en cours de restauration complète, se vante de confort

Exclusivement pour sa classe :

hall avec plafonds 4,7 mètres de haut;

jardin privé;

Clubhouse pour résidents seulement, situé dans un historique

Pavillons du XIXe siècle avec salon

cheminée, centre de fitness et pour enfants

Terrain de jeux et salle de jeux.

Le bâtiment est situé dans la zone la plus attrayante de la région, entouré de rayures historiques tranquilles et à seulement 50 mètres de l'étang célèbre. Nous avons créé un espace vraiment personnel pour nos résidents – une oasis de paix et de confort dans une métropole animée.

36 appartements dans le bâtiment, y compris des penthouses;

deux ou quatre appartements par étage;

Tous les appartements donnent sur une cour calme;

- cour de jardin isolée;

- une meilleure isolation acoustique;

Ascenseurs silencieux et équipement.

Loin de chaque bâtiment résidentiel boutique il y a une cour, sans parler d'une qui est si magnifiquement paysagé et vert. La cour est cachée de la vue de la rue et divisée en plusieurs zones. Le jardin a été conçu pour garder le jardin beau toute l'année.

Centre de remise en forme

aire de jeux

Salle de jeux pour enfants

salon

Salle de rangement pour vélos

Appartements allant de 114 m2 à un penthouse de 394 m2. M.

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