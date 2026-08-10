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Club house Klubnyj dom na Cistyh prudah Fon Dessen

Moscou, Russie
depuis
$196,404
depuis
$17,228/m²
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* Le prix est à titre indicatif
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ID: 39759
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/08/2026

Emplacement

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  • Pays
    Russie
  • État
    District fédéral central
  • Ville
    Moscou
  • Adresse
    Potapovskij pereulok
  • Métro
    Chistye Prudy (~ 600 m)
  • Métro
    Kitay-gorod (~ 800 m)
  • Métro
    Lubyanka (~ 900 m)
  • Métro
    Sretensky Bulvar (~ 700 m)
  • Métro
    Turgenevskaya (~ 700 m)

À propos du complexe

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Русский Русский

C'est un bâtiment historique dans la région de Clean Ponds,
36 appartements, dont quatre penthouses
avec cheminées. C'est un immeuble confortable en ce moment.
en cours de restauration complète, se vante de confort
Exclusivement pour sa classe :
hall avec plafonds 4,7 mètres de haut;
jardin privé;
Clubhouse pour résidents seulement, situé dans un historique
Pavillons du XIXe siècle avec salon
cheminée, centre de fitness et pour enfants
Terrain de jeux et salle de jeux.

Le bâtiment est situé dans la zone la plus attrayante de la région, entouré de rayures historiques tranquilles et à seulement 50 mètres de l'étang célèbre. Nous avons créé un espace vraiment personnel pour nos résidents – une oasis de paix et de confort dans une métropole animée.
36 appartements dans le bâtiment, y compris des penthouses;
deux ou quatre appartements par étage;
Tous les appartements donnent sur une cour calme;
- cour de jardin isolée;
- une meilleure isolation acoustique;
Ascenseurs silencieux et équipement.

Loin de chaque bâtiment résidentiel boutique il y a une cour, sans parler d'une qui est si magnifiquement paysagé et vert. La cour est cachée de la vue de la rue et divisée en plusieurs zones. Le jardin a été conçu pour garder le jardin beau toute l'année.

Centre de remise en forme
aire de jeux
Salle de jeux pour enfants
salon
Salle de rangement pour vélos

Appartements allant de 114 m2 à un penthouse de 394 m2. M.

Veuillez m'informer sur Telegram @RazumovskaRealEstate sur l'achat et la visualisation de la propriété.

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Monolithique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    Complété
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    6

Localisation sur la carte

Moscou, Russie
Éducation
Soins de santé

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Moscou, Russie
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