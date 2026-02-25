  1. Realting.com
BPS Consulting

Ukraine, Odessa
;
Agence immobilière
2024
8 mois
English, Русский, Українська
bps.com.ua
Temps de travail
Ouvrez maintenant
À propos de l'agence

BPS Consulting est une société de conseil de premier plan sur le marché de l’immobilier commercial et industriel en Ukraine, reconnue pour ses projets réussis et ses transactions de grande valeur. Au fil des années, l’entreprise s’est imposée comme un expert fiable et un partenaire de confiance dans le secteur de l’immobilier commercial et industriel. BPS Consulting accompagne ses clients à chaque étape, collabore étroitement avec les acteurs clés du marché et les aide à prendre des décisions stratégiques.

Prestations de service

BPS Consulting – Immobilier commercial et industriel sans frontières

Nous savons où investir aujourd’hui pour générer des bénéfices demain.

🔍 Ce que nous proposons :

  • Analyse approfondie et prévisions du marché — soyez toujours un pas en avance

  • Sélection et évaluation de biens immobiliers à travers toute l’Ukraine

  • Accompagnement complet des transactions — des premières négociations à l’enregistrement officiel

  • Projets d’investissement — y compris notre parc industriel dans la région d’Odessa, avec une infrastructure prête à l’emploi

💼 Pourquoi nous choisir :

  • Des professionnels du conseil et du courtage immobilier en Ukraine

  • Des transactions transparentes et sécurisées — clarté juridique et fiabilité des investissements

  • Une approche personnalisée — chaque solution est adaptée aux objectifs du client

🎯 Nos clients :

  • Propriétaires et dirigeants d’entreprise

  • Promoteurs à la recherche d’emplacements à haut rendement

  • Investisseurs privés et institutionnels

  • Entreprises étrangères entrant sur le marché ukrainien

🔥 Le marché ukrainien est en pleine expansion. Les meilleures opportunités apparaissent et disparaissent chaque jour.

Ne ratez pas votre chance — agissez tant que les offres sont encore disponibles.

📩 BPS Consulting — Nous transformons l’immobilier en votre atout stratégique. En Ukraine. Dès aujourd’hui.

Odessa, Ukraine
depuis
$32,320
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 18
Bienvenue à « Kimolos » – un complexe résidentiel unique inspiré par l'élégance des îles grecques et situé au cœur de la belle et dynamique ville d'Odessa. « Kimolos » n'est pas seulement un lieu de vie, mais un véritable style de vie combinant architecture raffinée, technologies modernes e…
Agence
BPS Consulting
Yablunytsya, Ukraine
depuis
$112,057
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 9
Une opportunité exceptionnelle d'investir dans une suite hôtelière nichée au cœur d'une forêt de sapins centenaires, à 15 min des pistes de Bukovel. Le complexe est géré par Ribas Hotels Group, un acteur majeur du secteur hôtelier local. ▸ Avantages investisseurs : – À partir de 95 000 $…
Agence
BPS Consulting
Odessa, Ukraine
depuis
$50,000
T.V.A.
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 12
1 objet immobilier 1
LELELEKA by Odesa est un centre d'investissement médical premium dans le centre d'Odessa: la première pension de maternité privée pour le Sud de l'Ukraine, combinant médecine de classe mondiale et 5★ infrastructure. Le projet est créé en tant qu'actif axé sur le service, où la valeur clé n'e…
Agence
BPS Consulting
OLEKSANDR PAVLIUCHENKO
OLEKSANDR PAVLIUCHENKO
211 propriétés
Vitalij Golovin
Vitalij Golovin
7 propriétés
