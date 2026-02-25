Prestations de service

BPS Consulting – Immobilier commercial et industriel sans frontières

Nous savons où investir aujourd’hui pour générer des bénéfices demain.

🔍 Ce que nous proposons :

Analyse approfondie et prévisions du marché — soyez toujours un pas en avance

Sélection et évaluation de biens immobiliers à travers toute l’Ukraine

Accompagnement complet des transactions — des premières négociations à l’enregistrement officiel

Projets d’investissement — y compris notre parc industriel dans la région d’Odessa, avec une infrastructure prête à l’emploi

💼 Pourquoi nous choisir :

Des professionnels du conseil et du courtage immobilier en Ukraine

Des transactions transparentes et sécurisées — clarté juridique et fiabilité des investissements

Une approche personnalisée — chaque solution est adaptée aux objectifs du client

🎯 Nos clients :

Propriétaires et dirigeants d’entreprise

Promoteurs à la recherche d’emplacements à haut rendement

Investisseurs privés et institutionnels

Entreprises étrangères entrant sur le marché ukrainien

🔥 Le marché ukrainien est en pleine expansion. Les meilleures opportunités apparaissent et disparaissent chaque jour.

Ne ratez pas votre chance — agissez tant que les offres sont encore disponibles.

📩 BPS Consulting — Nous transformons l’immobilier en votre atout stratégique. En Ukraine. Dès aujourd’hui.