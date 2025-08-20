Complexe résidentiel « Kimolos » – un complexe résidentiel unique inspiré par l’élégance des îles grecques et situé au cœ

Bienvenue à « Kimolos » – un complexe résidentiel unique inspiré par l’élégance des îles grecques et situé au cœur de la belle et dynamique ville d’Odessa.

« Kimolos » n’est pas seulement un lieu de vie, mais un véritable style de vie combinant architecture raffinée, technologies modernes et charme méditerranéen.

De grandes fenêtres panoramiques inondent les appartements de lumière naturelle et offrent des vues magnifiques sur la ville. Le complexe se trouve dans un quartier disposant d’une excellente infrastructure – commerces, écoles et transports publics à proximité immédiate.

La cour intérieure paysagée propose des espaces verts, des aires de repos et des zones sportives. Le rez-de-chaussée accueillera des espaces commerciaux ainsi que la société de gestion Gefest.home, garantissant confort et sécurité.

Le projet comprend :

• studios, appartements d’une et deux pièces

• parking souterrain

• hall d’entrée design

• locaux commerciaux

Caractéristiques techniques :