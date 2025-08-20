  1. Realting.com
  Complexe résidentiel « Kimolos » – un complexe résidentiel unique inspiré par l'élégance des îles grecques et situé au cœ

Complexe résidentiel « Kimolos » – un complexe résidentiel unique inspiré par l’élégance des îles grecques et situé au cœ

Odessa, Ukraine
$32,320
$980/m²
30
ID: 27452
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/08/2025

  • Pays
    Ukraine
  • État
    Oblast d'Odessa
  • Région
    Odesa Raion
  • Ville
    Odessa

Caractéristiques de la propriété

  • Classe
    Classe affaire
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Monolithique
  • L'année de construction
    2027
  • Nombre d'étages
    18

À propos du complexe

Bienvenue à « Kimolos » – un complexe résidentiel unique inspiré par l’élégance des îles grecques et situé au cœur de la belle et dynamique ville d’Odessa.
« Kimolos » n’est pas seulement un lieu de vie, mais un véritable style de vie combinant architecture raffinée, technologies modernes et charme méditerranéen.

De grandes fenêtres panoramiques inondent les appartements de lumière naturelle et offrent des vues magnifiques sur la ville. Le complexe se trouve dans un quartier disposant d’une excellente infrastructure – commerces, écoles et transports publics à proximité immédiate.

La cour intérieure paysagée propose des espaces verts, des aires de repos et des zones sportives. Le rez-de-chaussée accueillera des espaces commerciaux ainsi que la société de gestion Gefest.home, garantissant confort et sécurité.

Le projet comprend :
• studios, appartements d’une et deux pièces
• parking souterrain
• hall d’entrée design
• locaux commerciaux

Caractéristiques techniques :

  • Économie d’énergie : matériaux isolants modernes et fenêtres à double vitrage

  • Chauffage autonome : chaufferie individuelle + compteurs de chaleur

  • Approvisionnement en eau : alimentation continue + réservoirs de secours

  • Ascenseurs : ascenseurs silencieux Otis (passagers et charges)

  • Sécurité : vidéosurveillance 24h/24 et accès par badges

  • Plans modulables : possibilité d’aménager les pièces selon vos besoins

Odessa, Ukraine

