Apart hôtel Melis – investissez dans un havre forestier rentable près de Bukovel

Une opportunité exceptionnelle d'investir dans une suite hôtelière nichée au cœur d'une forêt de sapins centenaires, à 15 min des pistes de Bukovel. Le complexe est géré par Ribas Hotels Group, un acteur majeur du secteur hôtelier local.

▸ Avantages investisseurs :

– À partir de 95 000 $

– Rendement garanti : 11 à 16 % annuel (moyenne : 11 000 $/an)

– 30 % de plus-value possible à la revente (même en phase chantier)

– Rachat garanti pendant la construction

– Gestion complète assurée par Ribas Hotels Group

– 19 nuits de séjour gratuit par an

– Paiement échelonné possible sur 20 mois (1er versement : 25 900 $)

▸ Infrastructures Melis :

– SPA avec piscine à débordement, 2 restaurants, cinéma rooftop

– Espaces yoga, art, sentiers illuminés

– Aires enfants, coworking, salon cheminée, café

– Projet financé en fonds propres, sans dépendance aux ventes

▸ Conditions d’achat :

– Prix “Standard amélioré” à partir de 103 600 $

– Premier versement : 25 900 $

– Paiement échelonné sur 20 mois (livraison : T4 2026)

– Suivi du chantier en ligne

– Design, mobilier et équipements inclus

– Pleine propriété avec acte notarié

📲 Contactez-nous pour une présentation, calculs de ROI et visites (en ligne ou sur site).

#Melis #Bukovel #InvestissementHôtelier #ImmobilierCarpates #RevenuPassif #HôtelÉco