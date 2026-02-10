Immobilier commercial LELEKA by Odesa premialnij medicnij investicijnij obekt u centri Odesi

LELELEKA by Odesa est un centre d'investissement médical premium dans le centre d'Odessa: la première pension de maternité privée pour le Sud de l'Ukraine, combinant médecine de classe mondiale et 5★ infrastructure. Le projet est créé en tant qu'actif axé sur le service, où la valeur clé n'est pas constituée de mètres carrés, mais par la qualité de l'opérateur, les normes de service et la logique de demande prévue.

La propriété est située dans le centre géographique d'Odessa, dans le quartier ITown, à seulement 7 minutes de l'Opéra. Adresse: Odessa, Primorsky district, St. Sofievskaya est un emplacement avec une grande accessibilité des transports et un environnement urbain haut de gamme.

Le bâtiment a 11 étages et une superficie totale de 6 634 m2. Sur le plan fonctionnel, le projet comprend : l'hôpital de maternité (3 680 m2), l'unité de réadaptation (356 m2), l'internat de maternité 5★ (1 037 m2) et l'aire de loisirs avec jardin d'hiver et piscine (478 m2). La capacité opérationnelle prévue est de 300 naissances par mois.

Le partenaire médical du projet est Leleka MC, la première institution hospitalière en Ukraine avec l'accréditation JCI et le prix Gold Seal of Approvement® reçu le 21 décembre 2019. L'échelle opérationnelle du partenaire est confirmée par des indicateurs : 12 586 naissances et 12 831 naissances sous surveillance.

Le partenaire investissement/développement est SPATIUM GROUP avec l'expérience déclarée de plus de 20 ans et la pratique de la mise en œuvre de projets même pendant la période de guerre (12 complexes commandés pendant la guerre sont indiqués). Le projet prévoit 18 mois de mise en œuvre - du 15.10.2025 au 01.03.2027. Le terrain est décoré comme un bail de 49 ans jusqu'en 2067, le propriétaire est une communauté territoriale.

LELELEKA d'Odesa est un actif pour un investisseur à la recherche de services immobiliers premium avec un opérateur solide, une structure de produits transparente et un horizon de développement à long terme, où la combinaison de services médicaux standard et cinq étoiles constitue un avantage concurrentiel et une demande durable.

Architecture, technologie et responsabilité à l'égard des normes

Le projet est mis en œuvre à l'aide de technologies de construction modernes et en stricte conformité avec des normes de qualité et de sécurité élevées. Cette approche assure la durabilité des conceptions, la fonctionnalité des systèmes d'ingénierie et un niveau de confort exceptionnel pour les patients, les visiteurs et le personnel.

Solutions de construction et équipements d'ingénierie

Technologie de la construction et construction

Type de construction: technologie monolithique avec une isolation très efficace des murs extérieurs.

Avantages : disposition libre, résistance sismique accrue, longue durée de fonctionnement.

Couvertures : béton armé monolithique d'une épaisseur de 200-250 mm - offre résistance, rigidité des structures et un niveau élevé d'isolation acoustique.

Hauteur du plafond (propre): 1er étage - 3200 mm 2e étage - 2840 mm 3-11 étages – 3000 mm



Structures transparentes

Fenêtres: fenêtres panoramiques de différents formats, sélectionnées de manière optimale pour la fonctionnalité de chaque type de chambre.

Emballages en verre : verres en PVC à trois chambres modernes avec verre éconergétique, offrant un niveau élevé d'isolation thermique et acoustique et réduisant les coûts d'exploitation.

Systèmes d'ingénierie et matériel d'ascenseur

Ascenseurs : 5 ascenseurs modernes, dont un ascenseur. L'équipement des marques internationales assure un fonctionnement sans bruit, une sécurité accrue et des coûts d'entretien optimaux.

Ventilation : un système d'alimentation et d'échappement très efficace qui supporte les paramètres réglementés du microclimat et de la pureté de l'air pour tous les types de zones (salles d'opération, salles, bureaux).

DIÉ ET DESIGN

Zones publiques

Les lobbies, les lobbies et les zones d'attente sont réalisés dans un style moderne premium en utilisant des matériaux naturels et résistants à l'usure :

Sol: porcelaine de grand format, granit poli.

Murs: plâtre décoratif, panneaux en bois naturel ou imitations de haute qualité, surfaces en pierre d'accent.

Plafonds: systèmes de tension ou suspendus avec éclairage intégré à économie d'énergie.

Détails: acier inoxydable mat, verre, meubles de haute qualité - une atmosphère d'esthétique, de pureté et de confort.

Services médicaux

La finition et l'équipement sont effectués conformément aux exigences de la norme DBN B.2.2-10:2022 "Laissez les oharonis en bonne santé" et les autres normes applicables.

Matériaux : certifiés, sûrs, résistants au nettoyage et à la désinfection par voie humide.

Surfaces: lisses, non poreuses, sans fissures et défauts - minimiser les risques de moisissure et maintenir des conditions stériles.

Zonenement fonctionnel : séparation claire dans des zones propres et sales pour prévenir la contamination croisée et améliorer l'efficacité du processus.

Sécurité et accessibilité

Sécurité incendie

Le projet est conforme à la réglementation actuelle de l'État. Des solutions modernes sont proposées : voies d'évacuation sûres, matériaux résistants au feu et systèmes de protection incendie.

Intégration et accessibilité

Conformément à la DBN V.2.2-40:2018, le bâtiment est adapté aux personnes à mobilité réduite et aux personnes handicapées :