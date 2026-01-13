À propos de l'agence

À propos d'Albania Property Group

Albania Property Group a été fondée en 2007.

Aujourd'hui, Albania Property Group opère à travers ses bureaux de Tirana, Durrës, Saranda, Vlora et de la baie de Lalzit.

Principales étapes de notre activité immobilière en Albanie et de notre expansion sur le littoral albanais :

- Ouverture du bureau principal à Tirana, la capitale, en août 2007

- Ouverture du bureau de Saranda en mai 2008

- Ouverture du bureau de Vlora en janvier 2021

- Ouverture du bureau de Durrës en septembre 2022

- Ouverture du bureau de la baie de Lalzit en avril 2025

Nous sommes une équipe de professionnels dont l'objectif principal est d'offrir aux étrangers et aux Albanais expatriés une vision claire de l'investissement et de l'acquisition immobilière en Albanie. Nous sommes une référence en matière d'immobilier en Albanie.

Expertise

Notre expertise couvre un large éventail de biens immobiliers idéalement situés pour vivre, prendre sa retraite ou investir en Albanie. Notre portefeuille immobilier propose une sélection exceptionnelle de biens en Albanie : maisons résidentielles haut de gamme à vendre, appartements, biens d'investissement, maisons anciennes dans des villes de charme et locations de vacances. Nous savons qu'un déménagement ou l'acquisition d'une résidence secondaire représente un investissement important.

S'installer en Albanie, comme tout projet d'affaires à l'étranger, exige de nombreuses recherches et une grande confiance envers l'entreprise choisie.

L'objectif principal d'Albania Property Group est de vous accompagner dans la réussite de votre transaction immobilière. Nous pouvons vous aider à acquérir le bien immobilier ou l'investissement de vos rêves en Albanie.