  Albania Property Group

Albanie, District de Vlora
Type de compagnie
Agence immobilière
Année de création de l'entreprise
2007
Sur la plateforme
Moins d'un mois
Langues
English, Italiano
Site web
www.albaniapropertygroup.com
Temps de travail
À propos de l'agence

À propos d'Albania Property Group

Albania Property Group a été fondée en 2007.

Aujourd'hui, Albania Property Group opère à travers ses bureaux de Tirana, Durrës, Saranda, Vlora et de la baie de Lalzit.

Principales étapes de notre activité immobilière en Albanie et de notre expansion sur le littoral albanais :

- Ouverture du bureau principal à Tirana, la capitale, en août 2007

- Ouverture du bureau de Saranda en mai 2008

- Ouverture du bureau de Vlora en janvier 2021

- Ouverture du bureau de Durrës en septembre 2022

- Ouverture du bureau de la baie de Lalzit en avril 2025

Nous sommes une équipe de professionnels dont l'objectif principal est d'offrir aux étrangers et aux Albanais expatriés une vision claire de l'investissement et de l'acquisition immobilière en Albanie. Nous sommes une référence en matière d'immobilier en Albanie.

Expertise

Notre expertise couvre un large éventail de biens immobiliers idéalement situés pour vivre, prendre sa retraite ou investir en Albanie. Notre portefeuille immobilier propose une sélection exceptionnelle de biens en Albanie : maisons résidentielles haut de gamme à vendre, appartements, biens d'investissement, maisons anciennes dans des villes de charme et locations de vacances. Nous savons qu'un déménagement ou l'acquisition d'une résidence secondaire représente un investissement important.

S'installer en Albanie, comme tout projet d'affaires à l'étranger, exige de nombreuses recherches et une grande confiance envers l'entreprise choisie.

L'objectif principal d'Albania Property Group est de vous accompagner dans la réussite de votre transaction immobilière. Nous pouvons vous aider à acquérir le bien immobilier ou l'investissement de vos rêves en Albanie.

Prestations de service

Service personnalisé

Nous vous offrons une assistance fiable à chaque étape de votre projet. Comptant parmi les plus anciennes agences immobilières, nous commercialisons des biens albanais à l'étranger depuis plus de 18 ans. Nous sommes fiers d'avoir accompagné des centaines de clients étrangers et d'émigrants albanais dans leur acquisition immobilière.

Nous serons à vos côtés à chaque étape. Notre équipe se fera un plaisir de vous servir. Présents dans la capitale et sur toutes les villes côtières du pays, nous recherchons des biens immobiliers albanais pour les marchés internationaux.

Nos services incluent la gestion locative, la gestion locative et la location de meubles. Notre société gère un portefeuille d'environ 500 locations de vacances, comprenant des appartements en première ligne à Vlora, Saranda, Golem et Durrës, ainsi que des villas dans les magnifiques stations balnéaires de la baie de Lalzit et du cap Rodon.

Notre équipe excelle dans la conception de solutions sur mesure pour nos clients ayant acquis un bien immobilier en Albanie. Albania Property Group accorde autant d'importance au service après-vente qu'au service d'achat.

Objectif

Ndricim Meminaj
Ndricim Meminaj
1 propriété
