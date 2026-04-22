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7 этажей

Bélarus, Minsk
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Type de compagnie
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Agence immobilière
Année de création de l'entreprise
Année de création de l'entreprise
2014
Sur la plateforme
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8 années 2 mois
Langues
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Русский
Site web
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an7.by/
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À propos de l'agence

L'agence immobilière « 7 Floors » se spécialise dans la vente et l'achat de marchés immobiliers primaires et secondaires, commerciaux et suburbains, ainsi que fournit l'évaluation immobilière et l'analyse. Un personnel d'agence hautement qualifié soutient les transactions immobilières à toutes les étapes. Depuis sa fondation, l'agence immobilière «7 Floors» a montré sa croissance rapide. La transparence des relations avec la clientèle, y compris une approche individuelle et un prix équitable, sont la base de la confiance des clients et des partenaires. Une coopération active avec les grandes banques et les entreprises de construction nous permet de prendre en considération et de promouvoir les intérêts de nos clients, de choisir les meilleures solutions et de fournir une protection juridique et un soutien aux transactions. Des travaux continus pour élargir la gamme de services, l'expertise et les nouvelles applications technologiques font de l'entreprise un acteur ouvert, prospère et confiant sur le marché immobilier. La résolution rapide des tâches de n'importe quel niveau de complexité est possible en raison de l'interaction étroite de tous les employés de l'agence. En 2018, l'agence immobilière "Etage 7" est devenue la gagnante du concours d'excellence professionnelle "Vysynya Pospekhu" (Pinnacle de succès)

Prestations de service

• Achat et vente d'appartements sur le marché secondaire de Minsk • Achat et vente d'appartements dans de nouveaux développements • Swap appartement/maison • Achat et vente de biens immobiliers de banlieue • Transactions avec des biens immobiliers commerciaux • Évaluation immobilière

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agent@an7.by
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Agent Realt
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