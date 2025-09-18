  1. Realting.com
АН "НьюЛайф"

Bélarus, Minsk
Type de compagnie
Agence immobilière
Année de création de l'entreprise
2022
Sur la plateforme
2 années 3 mois
Langues
Русский
À propos de l'agence

Agence immobilière « NewLife »

Le personnel de notre agence est exclusivement composé de personnes aimantes, de spécialistes expérimentés et de jeunes gens talentueux qui sont capables de résoudre des problèmes de toute complexité et d'aider les clients à toutes les étapes de la réalisation de l'objectif. Une approche individuelle pour chaque client, une évaluation réelle des opportunités, de la santé et de l'ordre de priorité sont précisément ces atouts qui permettent à tous nos spécialistes de réussir et en demande sur le marché immobilier de la Biélorussie. En contactant notre agence, vous pouvez certainement trouver votre spécialiste et remplir votre plan sans stress, avec un temps minimum et un maximum d'avantages.

Prestations de service

Services

  • Services complets pour l'achat et la vente de biens immobiliers;
  • Soutien et assistance aux différentes étapes des opérations;
  • Aide à la préparation (enregistrement) de titres et de documents techniques pour l'immobilier;
  • Services d ' assistance pour la conclusion, l ' exécution, la résiliation des accords de gage, la suppression d ' autres charges et interdictions;
  • Location de biens immobiliers commerciaux;
  • Des consultations gratuites et une évaluation de l'immobilier, ainsi que des communications humaines simples, des conversations de cœur en cœur, une aide psychologique banale, des conseils et des conseils quotidiens.
