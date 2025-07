À propos de l'agence

C'est ce que vous devez savoir sur nous : L'agence immobilière Chas-Pik (Rush-Hour) est, avant tout, composée de personnes qui respectent et aiment leur travail. Bien sûr, il est important que l'équipe commence à se former en 1995 et la marque Chas-Pik elle-même a plus de 20 ans. Nous avons vécu beaucoup de choses au fil des ans, nous avons acquis une expérience et des connaissances inestimables. Mais notre particularité la plus importante par rapport aux autres concurrents est une attitude humaine envers nos clients et, bien sûr, notre niveau de professionnalisme. Selon mes observations à long terme, les consommateurs de services peuvent parfois pardonner à un agent une attitude froide envers eux-mêmes personnellement. Mais personne ne sera satisfait de l'indifférence à une question qui nécessite toujours des solutions créatives. Une fois, j'ai interrogé l'un des plus anciens employés de notre agence sur le secret de son succès, et il a répondu : « Je pense toujours aux problèmes du client, ce que je peux faire qu'il ne puisse pas faire lui-même. Et puis l'argent viendra." Aujourd'hui, ce principe est la base de notre travail avec chaque client. En passant, il est bénéfique de se soucier sincèrement des intérêts du client. Les revenus de l'agence Chas-Pik sont de 70 % fondés sur des recommandations et des recommandations secondaires. Bien sûr, nous ne sommes pas modestes de nous féliciter, mais je suis convaincu que si le ministère de la Justice de la République du Bélarus n'avait pas annulé le concours pour la meilleure agence, notre équipe, comme auparavant, aurait gagné ce prestigieux prix.