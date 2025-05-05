  1. Realting.com
  2. États-Unis
  3. Miami
  4. Immobilier commercial Poslovni prostor 97 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica

Immobilier commercial Poslovni prostor 97 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica

Miami, États-Unis
depuis
$1,174
;
10
Laisser une demande
ID: 28646
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    États-Unis
  • État
    Floride
  • Région
    Comté de Miami-Dade
  • Ville
    Miami

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Izdaje se poslovni prostor na dva nivoa,  površine 97m2, Preko Morače. Struktura: prizemlje i suteren. Prizemlje ima veliku open space prostoriju. Suteren: open space prostorija i dva toaleta. Nalazi se u blizini suda i idealana je za agenciju, notararsu ili advokatsku kancelariju, konsultantske usluge… Izdaje se na duži vremenski period, uz obavezan depozit.

Localisation sur la carte

Miami, États-Unis
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Commerce Commercial/office space of 180sq.m, close to Big Fashion
Miami, États-Unis
depuis
$1,760
Commerce Commerical/office space of 120sq.m, Preko Morače
Miami, États-Unis
depuis
$1,995
Commerce Poslovni prostor od 294m2, Blok V
Miami, États-Unis
depuis
$2,817
Commerce Poslovni prostor 70 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Miami, États-Unis
depuis
$822
Commerce Commercial space of 151m2, Blok IX
Miami, États-Unis
depuis
$221,813
Vous regardez
Immobilier commercial Poslovni prostor 97 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Miami, États-Unis
depuis
$1,174
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Commerce Business premises in the new building Ventura Park
Commerce Business premises in the new building Ventura Park
Commerce Business premises in the new building Ventura Park
Commerce Business premises in the new building Ventura Park
Miami, États-Unis
depuis
$18
In the new Ventura Park residential and commercial building at Stari Aerodrom, two commercial spaces are for rent in the gray phase. The surfaces of these business premises are 41.49 m2 and 27.65 m2. The premises are ventilated up to the roof of the facility, so they can be equipped as a fas…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Commerce Poslovni prostor 120 m² na Izdavanje – Spuž, Danilovgrad
Commerce Poslovni prostor 120 m² na Izdavanje – Spuž, Danilovgrad
Commerce Poslovni prostor 120 m² na Izdavanje – Spuž, Danilovgrad
Commerce Poslovni prostor 120 m² na Izdavanje – Spuž, Danilovgrad
Commerce Poslovni prostor 120 m² na Izdavanje – Spuž, Danilovgrad
Afficher tout Commerce Poslovni prostor 120 m² na Izdavanje – Spuž, Danilovgrad
Commerce Poslovni prostor 120 m² na Izdavanje – Spuž, Danilovgrad
Miami, États-Unis
depuis
$939
Izdaje se namjesten poslovni prostor, površine 120m2, uz glavnu saobraćajnicu u Spužu. Struktura: open space prostorija, kuhinja, dva toaleta i ostava. Prostor se izdaje potpuno opremljen i spreman za rad, što predstavlja sjajnu priliku za brzo otvaranje poslovanja bez potrebe za dodatnim …
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Commerce Commerical space of 87m2, Krivi most
Commerce Commerical space of 87m2, Krivi most
Commerce Commerical space of 87m2, Krivi most
Commerce Commerical space of 87m2, Krivi most
Commerce Commerical space of 87m2, Krivi most
Afficher tout Commerce Commerical space of 87m2, Krivi most
Commerce Commerical space of 87m2, Krivi most
Miami, États-Unis
depuis
$293,403
Furnished office space of 89m2 available for rent and for sale. It is a fully developed business that can be taken over with inventory. It is located near the Big Fashion Center. Suitable for a playroom or other activity. It has a kitchen and a toilet, and it was built according to the op…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Realting.com
Aller
_relevant_news_
À qui est-ce que les visas américains sont le plus souvent refusés ? Statistiques de rebond actuelles
05.05.2025
À qui est-ce que les visas américains sont le plus souvent refusés ? Statistiques de rebond actuelles
Pourquoi Elon Musk a-t-il vendu tous ses manoirs et où vit-il maintenant ?
20.03.2025
Pourquoi Elon Musk a-t-il vendu tous ses manoirs et où vit-il maintenant ?
Top 10 des villes américaines où vivre: un guide détaillé
30.01.2025
Top 10 des villes américaines où vivre: un guide détaillé
Comment obtenir une carte verte américaine 2026: quand en faire la demande, que prendre en compte et pourquoi elle peut être refusée
09.10.2024
Comment obtenir une carte verte américaine 2026: quand en faire la demande, que prendre en compte et pourquoi elle peut être refusée
Éducation aux États-Unis : tous niveaux, caractéristiques et meilleurs établissements d'enseignement
17.09.2024
Éducation aux États-Unis : tous niveaux, caractéristiques et meilleurs établissements d'enseignement
Afficher toutes les publications