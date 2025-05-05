  1. Realting.com
  2. États-Unis
  3. Miami
  4. Chalet Kuća 200 m² na Prodaju – Moticki Gaj, Žabljak

Chalet Kuća 200 m² na Prodaju – Moticki Gaj, Žabljak

Miami, États-Unis
depuis
$152,569
;
6
Laisser une demande
ID: 28543
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    États-Unis
  • État
    Floride
  • Région
    Comté de Miami-Dade
  • Ville
    Miami

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Prodaje se kuca, povrsine 200m2, na 300m2 placa, u Motickom Gaju, na Zabljaku. Struktura: dnevni boravak, 4 spavace sobe, 4 kupatila, prostorija pogodna za instalaciju opreme za grijanje i graza. Enterijer kuce je u sivoj fazi, sto pruža buducem vlasniku potpunu slobodu u opremanju prostora prema sopstvenom ukusu. Idealno za one koji zele da kreiraju svoj dom prema vlastitim zeljama i potrebama. Kuca je zidana, sa izvrsnom izolacijom, vrhunskom njemackom bravarijom i aluminijumskim roletnama. Centar Zabljaka udaljen je 3km, dok je skijaliste Savin kuk na 1.5km. Moguca je kompezacija za stan ili poslovni prostor u Podgorici.

Localisation sur la carte

Miami, États-Unis
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Chalet Kuća 360 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica
Miami, États-Unis
depuis
$2,347
Chalet Kuća 77 m² na Prodaju – Krimovica, Kotor
Miami, États-Unis
depuis
$164,306
Chalet Kuća 140 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Miami, États-Unis
depuis
$2,582
Chalet Kuća 200 m² na Prodaju – Podgorica
Miami, États-Unis
depuis
$533,993
Chalet Kuća 65 m² na Prodaju – Ada Bojana, Ulcinj
Miami, États-Unis
depuis
$152,569
Vous regardez
Chalet Kuća 200 m² na Prodaju – Moticki Gaj, Žabljak
Miami, États-Unis
depuis
$152,569
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Chalet Kuća 200 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Chalet Kuća 200 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Chalet Kuća 200 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Chalet Kuća 200 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Chalet Kuća 200 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Afficher tout Chalet Kuća 200 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Chalet Kuća 200 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Miami, États-Unis
depuis
$2,347
Izdaje se porodična kuća površine 220m², pažljivo uređena i dekorisana u rustičnom stilu, koja odiše toplinom i šarmom. Enterijer je osmišljen tako da spaja komfor i eleganciju – veliki dnevni boravak sa trpezarijom i kuhinjom, tri prostrane spavaće sobe, moderno kupatilo, dodatna prostorija…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Chalet Family house of 147m2, Gornja Gorica
Chalet Family house of 147m2, Gornja Gorica
Chalet Family house of 147m2, Gornja Gorica
Chalet Family house of 147m2, Gornja Gorica
Chalet Family house of 147m2, Gornja Gorica
Afficher tout Chalet Family house of 147m2, Gornja Gorica
Chalet Family house of 147m2, Gornja Gorica
Miami, États-Unis
depuis
$305,139
A family house of 147m2 in Gornja Gorica is for sale. It is located near the highway Nikšić - Podgorica. It consists of three separate units that can be easily connected. The structure consists of four bedrooms with three bathrooms. In front of the house is a cultivated yard that is comple…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Chalet Kuća 130 m² na Prodaju – Centar, Herceg Novi
Chalet Kuća 130 m² na Prodaju – Centar, Herceg Novi
Chalet Kuća 130 m² na Prodaju – Centar, Herceg Novi
Chalet Kuća 130 m² na Prodaju – Centar, Herceg Novi
Chalet Kuća 130 m² na Prodaju – Centar, Herceg Novi
Chalet Kuća 130 m² na Prodaju – Centar, Herceg Novi
Chalet Kuća 130 m² na Prodaju – Centar, Herceg Novi
Miami, États-Unis
depuis
$528,125
JEDINSTVENA PRILIKA 🌊 Na najljepšoj lokaciji u Herceg Novom, u Njegoševoj ulici, prodaje se kuća od 100m2 i apartman od 30m2. Stan ima dvije terase i dvorište od 375m2 kao i jaccuzi za osam osoba. U sklopu cijene su uključena i dva parking mjesta u Zoni 1
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Realting.com
Aller
_relevant_news_
À qui est-ce que les visas américains sont le plus souvent refusés ? Statistiques de rebond actuelles
05.05.2025
À qui est-ce que les visas américains sont le plus souvent refusés ? Statistiques de rebond actuelles
Pourquoi Elon Musk a-t-il vendu tous ses manoirs et où vit-il maintenant ?
20.03.2025
Pourquoi Elon Musk a-t-il vendu tous ses manoirs et où vit-il maintenant ?
Top 10 des villes américaines où vivre: un guide détaillé
30.01.2025
Top 10 des villes américaines où vivre: un guide détaillé
Comment obtenir une carte verte américaine 2026: quand en faire la demande, que prendre en compte et pourquoi elle peut être refusée
09.10.2024
Comment obtenir une carte verte américaine 2026: quand en faire la demande, que prendre en compte et pourquoi elle peut être refusée
Éducation aux États-Unis : tous niveaux, caractéristiques et meilleurs établissements d'enseignement
17.09.2024
Éducation aux États-Unis : tous niveaux, caractéristiques et meilleurs établissements d'enseignement
Afficher toutes les publications