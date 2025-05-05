  1. Realting.com
  2. États-Unis
  3. Miami
  4. Quartier résidentiel Stan 40 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica

Quartier résidentiel Stan 40 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica

Miami, États-Unis
depuis
$469
;
8
Laisser une demande
ID: 28665
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    États-Unis
  • État
    Floride
  • Région
    Comté de Miami-Dade
  • Ville
    Miami

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Izdaje se namjesten jednosoban stan, povrsine 40m2, na prizemlju privatne kuce, u Zagoricu. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa. Nalazi se u mirnom dijelu grada, izolovanom od svakodnevne buke - u blizini svih sadrzaja neophodnih za svakodnevni zivot. Izdaje se na duzi vremenski period, uz obavezan depozit u visini jedne mjesecne kirije!

Localisation sur la carte

Miami, États-Unis
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Stan 45 m² na Izdavanje – Blok Ix, Podgorica
Miami, États-Unis
depuis
$645
Quartier résidentiel Jednosoban stan, 51m2, Stari Aerodrom Podgorica
Miami, États-Unis
depuis
$129,097
Quartier résidentiel Stan 45 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Miami, États-Unis
depuis
$563
Quartier résidentiel Stan 120 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Miami, États-Unis
depuis
$1,584
Quartier résidentiel Stan 50 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Miami, États-Unis
depuis
$587
Vous regardez
Quartier résidentiel Stan 40 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Miami, États-Unis
depuis
$469
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Three bedrom apartment of 115sq.m, Preko Morače
Quartier résidentiel Three bedrom apartment of 115sq.m, Preko Morače
Quartier résidentiel Three bedrom apartment of 115sq.m, Preko Morače
Miami, États-Unis
depuis
$3,204
In one of the most attractive locations in the city, at the very beginning of Dalmatinska Street. The apartment is located on the first floor of a building that represents a combination of privacy and modern living. The apartment has a terrace with a view of the Temple and the possibility …
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Quartier résidentiel Stan 29 m² na Prodaju – Dobrota
Quartier résidentiel Stan 29 m² na Prodaju – Dobrota
Quartier résidentiel Stan 29 m² na Prodaju – Dobrota
Quartier résidentiel Stan 29 m² na Prodaju – Dobrota
Quartier résidentiel Stan 29 m² na Prodaju – Dobrota
Afficher tout Quartier résidentiel Stan 29 m² na Prodaju – Dobrota
Quartier résidentiel Stan 29 m² na Prodaju – Dobrota
Miami, États-Unis
depuis
$134,965
U potpunosti opremljen i nov jednosoban stan prodaje se u Dobroti. Stan ima 29m2 i sjajnu tarasu od 32m2 sa pogledom na Bokokotorski zaliv. U sklopu cijene je uključeno parking mjesto.
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Quartier résidentiel Jednosoban stan, 47m2, Kavač, Kotor
Quartier résidentiel Jednosoban stan, 47m2, Kavač, Kotor
Quartier résidentiel Jednosoban stan, 47m2, Kavač, Kotor
Quartier résidentiel Jednosoban stan, 47m2, Kavač, Kotor
Quartier résidentiel Jednosoban stan, 47m2, Kavač, Kotor
Afficher tout Quartier résidentiel Jednosoban stan, 47m2, Kavač, Kotor
Quartier résidentiel Jednosoban stan, 47m2, Kavač, Kotor
Miami, États-Unis
depuis
$211,250
Jednosoban stan nalazi se u okviru ekskluzivnog resort-a Royal Blue. Resort ima više pratećih sadržaja: recepciju, bazen, uvijek dostupan korisnicima, bar, uskoro i restoran i SPA i Wellness centar. Resort funkcionise po principu condo hotela, gdje se stan se može izdavati u okviru menadzmen…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Realting.com
Aller
_relevant_news_
À qui est-ce que les visas américains sont le plus souvent refusés ? Statistiques de rebond actuelles
05.05.2025
À qui est-ce que les visas américains sont le plus souvent refusés ? Statistiques de rebond actuelles
Pourquoi Elon Musk a-t-il vendu tous ses manoirs et où vit-il maintenant ?
20.03.2025
Pourquoi Elon Musk a-t-il vendu tous ses manoirs et où vit-il maintenant ?
Top 10 des villes américaines où vivre: un guide détaillé
30.01.2025
Top 10 des villes américaines où vivre: un guide détaillé
Comment obtenir une carte verte américaine 2026: quand en faire la demande, que prendre en compte et pourquoi elle peut être refusée
09.10.2024
Comment obtenir une carte verte américaine 2026: quand en faire la demande, que prendre en compte et pourquoi elle peut être refusée
Éducation aux États-Unis : tous niveaux, caractéristiques et meilleurs établissements d'enseignement
17.09.2024
Éducation aux États-Unis : tous niveaux, caractéristiques et meilleurs établissements d'enseignement
Afficher toutes les publications