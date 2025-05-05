  1. Realting.com
  4. Quartier résidentiel Three bedrom apartment of 115sq.m, Preko Morače

Quartier résidentiel Three bedrom apartment of 115sq.m, Preko Morače

Miami, États-Unis
depuis
$3,204
;
2
ID: 28684
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    États-Unis
  • État
    Floride
  • Région
    Comté de Miami-Dade
  • Ville
    Miami

À propos du complexe

In one of the most attractive locations in the city, at the very beginning of Dalmatinska Street. The apartment is located on the first floor of a building that represents a combination of privacy and modern living. The apartment has a terrace with a view of the Temple and the possibility of buying a garage space.

Localisation sur la carte

Miami, États-Unis
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport

