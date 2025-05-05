  1. Realting.com
  2. États-Unis
  3. Miami
  Quartier résidentiel Stan 74 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica

Quartier résidentiel Stan 74 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica

Miami, États-Unis
depuis
$164,306
;
10
ID: 28818
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    États-Unis
  • État
    Floride
  • Région
    Comté de Miami-Dade
  • Ville
    Miami

À propos du complexe

English English
Dvosoban stan od 74m2 nalazi se u novijoj zgradi na Starom Aerodromu. Odlično struktuiran, prodaje se u potpunosti opremljen. Posjeduje split sistem, trpezarija je odvojena od kuhinje, svaka soba ima svoju klimu. Sa strane nalazi se mala ostava od 5m2 i dvorište na korišćenje. Zgrada se nalazi u slijepoj ulici koja garantuje veliki stepen privatnosti. Ispred se nalazi više parking mjesta.

Localisation sur la carte

Miami, États-Unis
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Stan 90 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Miami, États-Unis
depuis
$880
Quartier résidentiel Stan 61 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Miami, États-Unis
depuis
$144,354
Quartier résidentiel Stan 55 m² na Prodaju – Gorica, Podgorica
Miami, États-Unis
depuis
$181,910
Quartier résidentiel Stan 55 m² na Prodaju – Igalo, Herceg Novi
Miami, États-Unis
depuis
$184,844
Quartier résidentiel Stan 55 m² na Prodaju – Gorica C, Podgorica
Miami, États-Unis
depuis
$822
Vous regardez
Quartier résidentiel Stan 74 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Miami, États-Unis
depuis
$164,306
Autres complexes
Quartier résidentiel Stan 28 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Quartier résidentiel Stan 28 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Quartier résidentiel Stan 28 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Quartier résidentiel Stan 28 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Quartier résidentiel Stan 28 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Afficher tout Quartier résidentiel Stan 28 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Quartier résidentiel Stan 28 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Miami, États-Unis
depuis
$2,699
Na prodaju je luksuzni objekat smješten u prelijepom okruženju maslinjaka, sa spektakularnim pogledom na more, u Bečićima. Ovaj jedinstveni kompleks sastoji se od 7 potpuno opremljenih apartmana, Svaki apartman je odlično struktuiran, a gosti mogu uživati u svim pogodnostima koje nudi ovaj k…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Quartier résidentiel Stan 68 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 68 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 68 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 68 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 68 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 68 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Miami, États-Unis
depuis
$763
Izdaje se namjesten dvosoban stan, povrsine 68m2, na prvom spratu stambene zgrade, u strogom centru Podgorice.   Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, dvije spavace sobe, kupatilo i terasa.   U okolini se nalazi javni parking.Lokacija stana je veoma atraktivna, u str…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Quartier résidentiel Three bedroom apartment, Old Bakery - Budva
Quartier résidentiel Three bedroom apartment, Old Bakery - Budva
Quartier résidentiel Three bedroom apartment, Old Bakery - Budva
Quartier résidentiel Three bedroom apartment, Old Bakery - Budva
Quartier résidentiel Three bedroom apartment, Old Bakery - Budva
Afficher tout Quartier résidentiel Three bedroom apartment, Old Bakery - Budva
Quartier résidentiel Three bedroom apartment, Old Bakery - Budva
Miami, États-Unis
depuis
$322,743
Stylishly decorated and fully furnished. It is located on the third floor of the building, facing the courtyard. It has two bathrooms, while there is also the possibility of buying a garage space
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Realting.com
