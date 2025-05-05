Chalet Kuća 375 m² na Prodaju – Donja Gorica, Podgorica

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Cookies analytiques
Aidez-nous à améliorer les performances du site, votre expérience d'utilisation du site et à le rendre plus pratique à utiliser. Les informations collectées par ces types de cookies sont agrégées et donc anonymes. Utilisé pour fournir des indicateurs statistiques d’utilisation du site sans identifier les utilisateurs.
Cookies publicitaires
Permettez-nous de réduire nos coûts marketing et d’améliorer l’expérience utilisateur.
Sauvegarder
Realting.com utilise des cookies pour améliorer votre interaction avec le site Web. Vous pouvez configurer quels cookies seront enregistrés sur votre appareil.
En savoir plus
Prodaje se prostrana porodična kuća površine 375m², smještena na kultivisanom i ograđenom placu od 1160m², u mirnom dijelu Donje Gorice.
Struktura kuće:
Prizemlje: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, tri spavaće sobe, kupatilo, toalet i dvije terase.
Prvi sprat: Dvije spavaće sobe, kupatilo i terasa.
Sa bočne strane: Dvosoban stan sa posebnim ulazom – idealan za izdavanje ili odvojeni životni prostor.
Podrum: Praktičan prostor za odlaganje.
Plac je potpuno ograđen, kultivisan i nudi mir, privatnost i dosta prostora za uživanje na otvorenom.
Kuća posjeduje građevinsku dozvolu i upisana je u katastar, što omogućava uredan prenos vlasništva i podizanje kredita.
Nalazi se u mirnoj i porodičnoj zoni, idealnoj za svakodnevni život. U blizini su svi važni sadržaji – škole, prodavnice, javni prevoz, kao i brza veza sa ostalim djelovima grada.
Pogodna za veće porodice, višečlano domaćinstvo ili kombinaciju stanovanja i izdavanja.
Localisation sur la carte
Miami, États-Unis
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport
Calculateur d'hypothèque
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Retour