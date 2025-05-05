  1. Realting.com
  Chalet Kuća 375 m² na Prodaju – Donja Gorica, Podgorica

Chalet Kuća 375 m² na Prodaju – Donja Gorica, Podgorica

ID: 28464
Dernière actualisation: 01/10/2025

  Pays
    États-Unis
  État
    Floride
  Région
    Comté de Miami-Dade
  Ville
    Miami

À propos du complexe

Prodaje se prostrana porodična kuća površine 375m², smještena na kultivisanom i ograđenom placu od 1160m², u mirnom dijelu Donje Gorice. Struktura kuće: Prizemlje: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, tri spavaće sobe, kupatilo, toalet i dvije terase. Prvi sprat: Dvije spavaće sobe, kupatilo i terasa. Sa bočne strane: Dvosoban stan sa posebnim ulazom – idealan za izdavanje ili odvojeni životni prostor. Podrum: Praktičan prostor za odlaganje. Plac je potpuno ograđen, kultivisan i nudi mir, privatnost i dosta prostora za uživanje na otvorenom. Kuća posjeduje građevinsku dozvolu i upisana je u katastar, što omogućava uredan prenos vlasništva i podizanje kredita. Nalazi se u mirnoj i porodičnoj zoni, idealnoj za svakodnevni život. U blizini su svi važni sadržaji – škole, prodavnice, javni prevoz, kao i brza veza sa ostalim djelovima grada. Pogodna za veće porodice, višečlano domaćinstvo ili kombinaciju stanovanja i izdavanja.

Autres complexes
Chalet Kuća 200 m² na Prodaju – Podgorica
Chalet Kuća 200 m² na Prodaju – Podgorica
Chalet Kuća 200 m² na Prodaju – Podgorica
Chalet Kuća 200 m² na Prodaju – Podgorica
Chalet Kuća 200 m² na Prodaju – Podgorica
Afficher tout Chalet Kuća 200 m² na Prodaju – Podgorica
Chalet Kuća 200 m² na Prodaju – Podgorica
Miami, États-Unis
depuis
$533,993
Na prodaju kuća površine 200 m2, u Donjim Kokotima, sagrađena na placu od 1200 m2. Kuća ima četiri spavaće sobe. Prodaje se namještena. Pored kuće nalazi se ljetnjikovac površine 40 m2,  a u dvorištu je bazen 8 x 4 m. Dvorište je ograđeno , a u njemu se nalazi parking prostor za 6 do 8 automobila
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Chalet Kuća 140 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Chalet Kuća 140 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Chalet Kuća 140 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Chalet Kuća 140 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Chalet Kuća 140 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Afficher tout Chalet Kuća 140 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Chalet Kuća 140 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Miami, États-Unis
depuis
$2,582
Ova prelijepa nekretnina smještena u srcu Tološke šume predstavlja idealno mjesto za sve koji traže mir i privatnost, ali i komfor savremenog života. Stan se prostire na tri prostrane sobe, od kojih svaka nudi udobnost i funkcionalnost, a sjajan dnevni boravak čini srce prostora. Dnevni bora…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Chalet Kuća 77 m² na Prodaju – Krimovica, Kotor
Chalet Kuća 77 m² na Prodaju – Krimovica, Kotor
Chalet Kuća 77 m² na Prodaju – Krimovica, Kotor
Chalet Kuća 77 m² na Prodaju – Krimovica, Kotor
Chalet Kuća 77 m² na Prodaju – Krimovica, Kotor
Afficher tout Chalet Kuća 77 m² na Prodaju – Krimovica, Kotor
Chalet Kuća 77 m² na Prodaju – Krimovica, Kotor
Miami, États-Unis
depuis
$164,306
Na prodaju kuća Krimovice na svega 8 km od Budve, u neposrednoj blizini plaža Jaz, Ploče i Trsten. 📍 Lokacija: Krimovica, opština Kotor; 🏖 Udaljenost od mora: nekoliko minuta vožnje do najpoznatijih plaža. Struktura kuće: 🏠 Prizemlje (50 m²): Ulazni prostor – 11,3 m² Kuhinja s trpezarijom – …
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
