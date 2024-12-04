  1. Realting.com
  Appartement dans un nouvel immeuble Appartements dans la tour de marque Ignazio et Maggio Cipriani à Dubaï

Appartement dans un nouvel immeuble Appartements dans la tour de marque Ignazio et Maggio Cipriani à Dubaï

Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$3,17M
;
17
ID: 27621
Dernière actualisation: 09/09/2025

Emplacement

  • Pays
    Émirats arabes unis
  • État
    Doubaï

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    71

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine

À propos du complexe

Appartements de luxe de marque avec crédit à tempérament dans le centre-ville de Dubaï

Downtown Dubaï est le quartier phare et dynamique de la ville, réputé pour ses monuments emblématiques, son style de vie de classe mondiale et son attrait inégalé pour les investisseurs. Abritant la majestueuse Burj Khalifa, le Dubai Mall et la captivante Fontaine de Dubaï, il offre un mélange parfait de luxe, de divertissement et d'expériences culturelles. Avec ses tours résidentielles haut de gamme, ses restaurants raffinés, ses boutiques de créateurs et sa connexion directe aux principaux centres d'affaires, Downtown Dubaï est l'adresse idéale pour ceux qui recherchent prestige, commodité et un style de vie urbain dynamique.

Les appartements à vendre dans le centre-ville de Dubaï bénéficient d'un emplacement stratégique, à proximité de Sheikh Zayed Road, Al Khail Road, Al-A’amal Street et Al Asayel Street. Ils sont à 4 minutes de Burj Khalifa et du Dubai Mall, à 7 minutes de la fontaine de Dubaï, à 10 minutes de l'opéra de Dubaï, à 12 minutes du Museum of The Future, à 14 minutes de la Coca-Cola Arena, à 16 minutes de l'aéroport international de Dubaï, à 24 minutes de Jumeirah Beach Residence et de la marina de Dubaï, et à 35 minutes de l'aéroport international Al Maktoum.

S'élevant à 71 étages au-dessus de l'emblématique Sheikh Zayed Road de Dubaï, ce chef-d'œuvre architectural se présente comme un prisme légèrement incurvé, inspiré par les vents du désert, créant un point de repère saisissant sur le paysage urbain. Conçu par le cabinet primé Arquitectonica et décoré par 1508 London, il allie sophistication minimaliste et élégance italienne raffinée. Les résidents bénéficient d'un éventail d'équipements de premier ordre, notamment des piscines intérieure et extérieure, une salle de sport Technogym ultramoderne, des salles de yoga et de Pilates, un simulateur de golf et un spa holistique avec hammam, sauna, salles de sel et d'oxygène. Parmi les autres prestations de luxe, on compte un salon privé, un espace événementiel, le bar Bellini, un cinéma, une bibliothèque, des salles de billard et multimédia, des studios de podcast et d'art, un club enfants et une zone de livraison réfrigérée. Les services sont tout aussi exceptionnels : voiturier 24h/24, portier, sécurité, conciergerie, dîner privé par un chef Bellini et gestion personnalisée de l'habitat, pour une expérience de vie raffinée, enrichie par l'hospitalité renommée de Cipriani.

Le projet propose une sélection raffinée d'appartements de 2, 3 et 4 chambres, entièrement équipés et soigneusement conçus pour incarner une élégance intemporelle et une sophistication moderne. Conçus par le célèbre studio 1508 London, les intérieurs sont une interprétation contemporaine du design classique, enrichie de finitions haut de gamme, de cuisines italiennes sur mesure, d'armoires encastrées et d'électroménagers de cuisine haut de gamme. Les appartements sont livrés sans meubles rembourrés mais sont dotés d'éléments raffinés tels que des rideaux, des papiers peints et des détails de design soignés qui rehaussent chaque espace. De grandes baies vitrées remplissent les intérieurs de lumière naturelle, tandis que les hauts plafonds et les agencements ouverts créent un sentiment de grandeur. Les chambres principales servent de refuges sereins, avec des vanités italiennes personnalisées, des baignoires luxueuses et des cabines de douche élégantes. Chaque appartement allie harmonieusement forme et fonction, offrant un sanctuaire de confort rehaussé par une vue imprenable sur le centre-ville de Dubaï, le golfe Persique et l'emblématique Burj Khalif.


DXB-00283

Localisation sur la carte

Doubaï, Émirats arabes unis
Éducation
Soins de santé
Alimentation et boissons

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
