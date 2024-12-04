  1. Realting.com
  2. Émirats arabes unis
  3. Oumm al Qaïwaïn
  4. Complexe résidentiel SINIYA ISLAND – A Private Natural Island in the UAE

Complexe résidentiel SINIYA ISLAND – A Private Natural Island in the UAE

Oumm al Qaïwaïn, Émirats arabes unis
Prix ​​sur demande
;
19
Laisser une demande
Voir les contacts
ID: 34965
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 15/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Émirats arabes unis
  • État
    Oumm al Qaïwaïn

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe confort
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Monolithique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    9

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English

🌊 L'ÎLE SINIYA – Une île naturelle privée à Umm Al Quwain

Une destination insulaire naturelle spectaculaire de 90 millions de pi2 s'est développée grâce à une coentreprise avec le gouvernement d'Umm Al Quwain, offrant un mélange inégalé de vie en bord de mer de luxe, de nature et d'intimité.

L'une des rares îles naturelles des Émirats arabes unis à être propriétaire en toute propriété, ce qui en fait une opportunité d'investissement vraiment rare.

📍 Premier emplacement côtier

• 50 minutes de Dubaï
• 10 minutes de Wynn Al Marjan Island – la première station de casino intégrée du Moyen-Orient
• Accès facile aux grandes autoroutes reliant tous les Emirats du Nord

✨ Faits saillants du projet

• Île de 90 millions de pi2 projetée
• Propriété libre pour toutes les nationalités
• 40+ équipements de vie premium
• 4% Frais de service foncier payables à l'achèvement
• Développé en partenariat avec le Gouvernement de l'UAQ

🌿 Équipements Resort-Style

Les résidents jouiront d'un style de vie insulaire exceptionnel avec :

🏖 Plages privées & clubs de plage
⛵ Marina & couchettes de yacht
🌴 Promenades riveraines
🏊 Piscines à débordement
🏋️ Centres de fitness ultramodernes
🌿 Parcs paysagers et sentiers de jogging
🚴 Pistes cyclables
Les pavillons de bien-être et de yoga
🍽 Restaurants et cafés en bord de mer
🛍 Promenade au détail
🎾 Terrains de sport et espaces récréatifs
👨‍👩‍👧‍👦 Parcs familiaux et zones de jeux pour enfants
🏨 Resorts de luxe & hôtels de charme

🏖 Résidences en front de mer

Séléne Delphine de Coraline d'Aquamarine de Florine d'Aquamarine de Florine d'Etoile de Pristine de Tranquil

• Appartements de 1 à 3 chambres à partir de 513 pi2
• Duplex de 3 chambres

📅 Achèvement: décembre 2027 – décembre 2030

⛵ Résidences Marina

Bayside

Choisissez parmi les vues sereines du canal, la vie de marina vibrante ou des résidences en bord de mer conçues pour un style de vie côtier raffiné.

🏡 Collection de Villas de Plage

🌴 Palm Grove Villas – Villas indépendantes en bord de mer entourées de verdure tropicale luxuriante

🌅 Villas Coral Beach – Villas ultra exclusives en bord de mer avec accès privé à la plage

• Villas de 4 à 6 chambres à partir de 4 900 pi2

💎 Pourquoi investir dans l'île de Siniya ?

✅ Une des rares îles naturelles des Emirats Arabes Unis disponibles en propriété libre
✅ Mise au point d ' un système de gestion
✅ Emplacement privilégié près du centre touristique Wynn
✅ Fort potentiel d'appréciation du capital
✅ Luxury Island lifestyle à quelques minutes de Dubaï

Localisation sur la carte

Oumm al Qaïwaïn, Émirats arabes unis

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe résidentiel Beach Walk 3
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$493,151
Complexe résidentiel New complex of furnished villas Mira Villas by Bentley Home with a lagoon, Meydan, Dubai, UAE
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$13,20M
Complexe résidentiel Premier residential complex The Orchard Place in Jumeirah Village Circle, Dubai, UAE
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$257,721
Complexe résidentiel Burj Binghatti Jacob Co Residences
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$2,28M
Complexe résidentiel Hammock Park
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$171,233
Vous regardez
Complexe résidentiel SINIYA ISLAND – A Private Natural Island in the UAE
Oumm al Qaïwaïn, Émirats arabes unis
Prix ​​sur demande
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande Voir les contacts
Autres complexes
Complexe résidentiel ME DO RE Tower
Complexe résidentiel ME DO RE Tower
Complexe résidentiel ME DO RE Tower
Complexe résidentiel ME DO RE Tower
Complexe résidentiel ME DO RE Tower
Afficher tout Complexe résidentiel ME DO RE Tower
Complexe résidentiel ME DO RE Tower
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$434,247
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 41
Bel appartement dans le nouveau complexe résidentiel ME DO RE Tower à Jumeirah Lake Towers (JLT)! Une excellente option pour vivre et investir! Revenu de location élevé - de 7,3% en $! Des versements sans intérêt !Le complexe est en panne !Commodités : parcs, boutiques, terrains de basketbal…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complexe résidentiel Azura Residences by IGO
Complexe résidentiel Azura Residences by IGO
Complexe résidentiel Azura Residences by IGO
Complexe résidentiel Azura Residences by IGO
Complexe résidentiel Azura Residences by IGO
Afficher tout Complexe résidentiel Azura Residences by IGO
Complexe résidentiel Azura Residences by IGO
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$410,959
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 14
Apartments in the new premium project Azura Residences by IGO in the Dubai Islands area! Great option for living and investment! Profitability - from 10% in $! First coastline! Premium finishing from the developer! Convenient installment plan with the possibility of payment after receiving t…
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complexe résidentiel New S1LVA PARK Residence with swimming pools close to a school, in the green area of JVT, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New S1LVA PARK Residence with swimming pools close to a school, in the green area of JVT, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New S1LVA PARK Residence with swimming pools close to a school, in the green area of JVT, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New S1LVA PARK Residence with swimming pools close to a school, in the green area of JVT, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New S1LVA PARK Residence with swimming pools close to a school, in the green area of JVT, Dubai, UAE
Afficher tout Complexe résidentiel New S1LVA PARK Residence with swimming pools close to a school, in the green area of JVT, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New S1LVA PARK Residence with swimming pools close to a school, in the green area of JVT, Dubai, UAE
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$225,008
S1LVA PARK est un nouveau projet résidentiel, inspiré par la nature. Le complexe est situé dans l'une des zones les plus verdoyantes du Triangle de Dubai - Jumeirah Village (JVT), où le silence, la convivialité et l'air frais sont combinés avec un accès facile à toutes les installations urba…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Realting.com
Aller
_relevant_news_
Prêt hypothécaire à Dubaï pour les non-résidents. Comment acheter un bien immobilier à crédit
04.12.2024
Prêt hypothécaire à Dubaï pour les non-résidents. Comment acheter un bien immobilier à crédit
Programme de retraite à Dubaï. Comment obtenir un visa de retraite à Dubaï
27.09.2024
Programme de retraite à Dubaï. Comment obtenir un visa de retraite à Dubaï
Afficher toutes les publications