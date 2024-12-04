Complexe résidentiel SINIYA ISLAND – A Private Natural Island in the UAE

🌊 L'ÎLE SINIYA – Une île naturelle privée à Umm Al Quwain

Une destination insulaire naturelle spectaculaire de 90 millions de pi2 s'est développée grâce à une coentreprise avec le gouvernement d'Umm Al Quwain, offrant un mélange inégalé de vie en bord de mer de luxe, de nature et d'intimité.

L'une des rares îles naturelles des Émirats arabes unis à être propriétaire en toute propriété, ce qui en fait une opportunité d'investissement vraiment rare.

📍 Premier emplacement côtier

• 50 minutes de Dubaï

• 10 minutes de Wynn Al Marjan Island – la première station de casino intégrée du Moyen-Orient

• Accès facile aux grandes autoroutes reliant tous les Emirats du Nord

✨ Faits saillants du projet

• Île de 90 millions de pi2 projetée

• Propriété libre pour toutes les nationalités

• 40+ équipements de vie premium

• 4% Frais de service foncier payables à l'achèvement

• Développé en partenariat avec le Gouvernement de l'UAQ

🌿 Équipements Resort-Style

Les résidents jouiront d'un style de vie insulaire exceptionnel avec :

🏖 Plages privées & clubs de plage

⛵ Marina & couchettes de yacht

🌴 Promenades riveraines

🏊 Piscines à débordement

🏋️ Centres de fitness ultramodernes

🌿 Parcs paysagers et sentiers de jogging

🚴 Pistes cyclables

Les pavillons de bien-être et de yoga

🍽 Restaurants et cafés en bord de mer

🛍 Promenade au détail

🎾 Terrains de sport et espaces récréatifs

👨‍👩‍👧‍👦 Parcs familiaux et zones de jeux pour enfants

🏨 Resorts de luxe & hôtels de charme

🏖 Résidences en front de mer

Séléne Delphine de Coraline d'Aquamarine de Florine d'Aquamarine de Florine d'Etoile de Pristine de Tranquil

• Appartements de 1 à 3 chambres à partir de 513 pi2

• Duplex de 3 chambres

📅 Achèvement: décembre 2027 – décembre 2030

⛵ Résidences Marina

Bayside

Choisissez parmi les vues sereines du canal, la vie de marina vibrante ou des résidences en bord de mer conçues pour un style de vie côtier raffiné.

🏡 Collection de Villas de Plage

🌴 Palm Grove Villas – Villas indépendantes en bord de mer entourées de verdure tropicale luxuriante

🌅 Villas Coral Beach – Villas ultra exclusives en bord de mer avec accès privé à la plage

• Villas de 4 à 6 chambres à partir de 4 900 pi2

💎 Pourquoi investir dans l'île de Siniya ?

✅ Une des rares îles naturelles des Emirats Arabes Unis disponibles en propriété libre

✅ Mise au point d ' un système de gestion

✅ Emplacement privilégié près du centre touristique Wynn

✅ Fort potentiel d'appréciation du capital

✅ Luxury Island lifestyle à quelques minutes de Dubaï