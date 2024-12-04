Complexe résidentiel Tonino Lamborghini Residences: Luxury Beachfront Living in Ras Al Khaimah.

Tonino Lamborghini Résidences: Luxury Beachfront Vivre à Ras Al Khaimah
Tonino Lamborghini Residences est un complexe haut de gamme de marque du développeur BNW Developments sur l'île Al Marjan dans l'Émirat de Ras Al Khaimah. Le projet incarne le concept d'un style de vie luxueux et promet un rendement élevé des investissements.
Principales caractéristiques du projet
Types de logements :
État de l'appartement: Entièrement meublé
Date de livraison: Q4 2028
70/30 Plan de paiement :
Acompte : 20 %
Pas de paiement d'intérêts: jusqu'au Q4 2028
Formulaire Modes de paiement:
Concept architectural
Le design du complexe s'inspire du paysage côtier :
Infrastructures et équipements
Le complexe offre une gamme complète de services pour un style de vie confortable: