  1. Realting.com
  2. Émirats arabes unis
  3. Complexe résidentiel Tonino Lamborghini Residences: Luxury Beachfront Living in Ras Al Khaimah.

Complexe résidentiel Tonino Lamborghini Residences: Luxury Beachfront Living in Ras Al Khaimah.

Ras el Khaïmah, Émirats arabes unis
depuis
$460,177
BTC
5.4737138
ETH
286.9007429
USDT
454 969.8698397
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
;
18
Laisser une demande
ID: 33350
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 14/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Émirats arabes unis
  • État
    Ras el Khaïmah

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2028
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Русский Русский

Tonino Lamborghini Résidences: Luxury Beachfront Vivre à Ras Al Khaimah

Tonino Lamborghini Residences est un complexe haut de gamme de marque du développeur BNW Developments sur l'île Al Marjan dans l'Émirat de Ras Al Khaimah. Le projet incarne le concept d'un style de vie luxueux et promet un rendement élevé des investissements.

Principales caractéristiques du projet

  • Prix : de 1,69 million de DEA à 46,41 millions de DEA
  • Superficie: de 37,7 m2 à 842,6 m2
  • Marque: Tonino Lamborghini (marque internationale premium)
  • Lieu: Ile Al Marjan, Ras Al Khaimah

Types de logements :

  • Studios
  • Appartements de 1 à 3 chambres
  • Penthouses
  • Villas et Mansions

État de l'appartement: Entièrement meublé
Date de livraison: Q4 2028

70/30 Plan de paiement :

Acompte : 20 %
Pas de paiement d'intérêts: jusqu'au Q4 2028

  • 10% - Sur réservation
  • 60% - En cours de construction
  • 30 % - À la fin

Formulaire Modes de paiement:

  • Virements bancaires
  • Cryptomonnaie - USDT, BTC, ETH
  • Nous acceptons l'argent en Russie - roubles, euros, dollars

Concept architectural
Le design du complexe s'inspire du paysage côtier :

  • lignes lisses et terrasses en cascade
  • jardins du ciel
  • vitrage panoramique
  • orientation réfléchie appartement pour une vue maximale sur la mer et l'intimité

Infrastructures et équipements
Le complexe offre une gamme complète de services pour un style de vie confortable:

  • Piscines pour adultes et enfants
  • Accès direct à la plage
  • Centre SPA
  • Salles de sport intérieures et salles de fitness extérieures
  • Aire de croisement
  • Cinéma et club
  • Bibliothèque et espace de coworking
  • Salles de conférence
  • Aire de jeux pour enfants (intérieur et extérieur)
  • BBQ et aires de pique-nique
  • Restaurants, cafés et boutiques
  • Promenades piétonnes paysagées
  • Parking intérieur
  • Système à domicile intelligent
  • Sécurité 24 heures sur 24 et surveillance vidéo

Localisation sur la carte

Ras el Khaïmah, Émirats arabes unis
Alimentation et boissons

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe résidentiel Carmel Residences
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$239,351
Immeuble Keturah Reserve
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$1,02M
Complexe résidentiel Modern residence Loreto with gardens and a restaurant close to golf club, Damac Hills, Dubai, UAE
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$848,253
Complexe résidentiel New complex of furnished villas Mira Villas by Bentley Home with a lagoon, Meydan, Dubai, UAE
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$13,20M
Complexe résidentiel Conqueror Tower
Ajman, Émirats arabes unis
depuis
$227,501
Vous regardez
Complexe résidentiel Tonino Lamborghini Residences: Luxury Beachfront Living in Ras Al Khaimah.
Ras el Khaïmah, Émirats arabes unis
depuis
$460,177
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Complexe résidentiel BINGHATTI GALAXY
Complexe résidentiel BINGHATTI GALAXY
Complexe résidentiel BINGHATTI GALAXY
Complexe résidentiel BINGHATTI GALAXY
Complexe résidentiel BINGHATTI GALAXY
Afficher tout Complexe résidentiel BINGHATTI GALAXY
Complexe résidentiel BINGHATTI GALAXY
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$163,354
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
3 objets immobiliers 3
Type d'unités : Tour A 24 Studios 45 1BR 3 2BR Tour B 24 Studios 45 1BR 3 2BR Gamme de tailles : Studio : à partir de 409 pi2 1BR : à partir de 505 pi2 2BR : à partir de 1 065 pi2 Frais de service prévus : 10-12 AED/pi2 Installations : 2 piscines sur le toit…
Agence
Easy Life Property
Laisser une demande
Complexe résidentiel New high-rise Apex Residence with swimming pools close to large shopping malls, JVC, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New high-rise Apex Residence with swimming pools close to large shopping malls, JVC, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New high-rise Apex Residence with swimming pools close to large shopping malls, JVC, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New high-rise Apex Residence with swimming pools close to large shopping malls, JVC, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New high-rise Apex Residence with swimming pools close to large shopping malls, JVC, Dubai, UAE
Afficher tout Complexe résidentiel New high-rise Apex Residence with swimming pools close to large shopping malls, JVC, Dubai, UAE
Complexe résidentiel New high-rise Apex Residence with swimming pools close to large shopping malls, JVC, Dubai, UAE
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$230,223
Binghatti Apex est un impressionnant complexe de 33 étages qui offre confort et commodité à chaque résident. Ici vous trouverez 528 unités résidentielles, chacune incarnant luxe sophistiqué. Les intérieurs sont faits de matériaux de haute qualité. Des studios et des appartements d'une chambr…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Beach Walk 3
Complexe résidentiel Beach Walk 3
Complexe résidentiel Beach Walk 3
Complexe résidentiel Beach Walk 3
Complexe résidentiel Beach Walk 3
Afficher tout Complexe résidentiel Beach Walk 3
Complexe résidentiel Beach Walk 3
Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$493,151
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 12
Agence
DDA Real Estate
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Realting.com
Aller
_relevant_news_
Prêt hypothécaire à Dubaï pour les non-résidents. Comment acheter un bien immobilier à crédit
04.12.2024
Prêt hypothécaire à Dubaï pour les non-résidents. Comment acheter un bien immobilier à crédit
Programme de retraite à Dubaï. Comment obtenir un visa de retraite à Dubaï
27.09.2024
Programme de retraite à Dubaï. Comment obtenir un visa de retraite à Dubaï
Afficher toutes les publications