Complexe résidentiel Pelagia: Living with a Sea View on Al Marjan Island.

Pelagia: Vivre avec une vue sur la mer sur l'île d'Al Marjan
Pelagia est un chef-d'œuvre architectural situé sur l'île Al Marjan. Le bâtiment sera doté d'un design unique inspiré par la beauté fascinante de l'océan – balcons élégants avec des lignes fluides évoquant le mouvement rythmique des vagues.
Principales caractéristiques du projet
Types de logements :
État de l'appartement: Entièrement meublé
Date de livraison: Q4 2027
Plan de paiement 50/50 :
Acompte : 20 %
Montants sans intérêt: Q4 2027
Moyens de paiement
Infrastructure et équipements
Les résidents de Pelagia ont accès à:
Emplacement et transport
Le complexe est idéalement situé près des principales attractions:
Pourquoi choisir Pelagia ?