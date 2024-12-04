  1. Realting.com
  2. Émirats arabes unis
  Complexe résidentiel Pelagia: Living with a Sea View on Al Marjan Island.

Complexe résidentiel Pelagia: Living with a Sea View on Al Marjan Island.

Ras el Khaïmah, Émirats arabes unis
depuis
$626,276
16
ID: 33349
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 14/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Émirats arabes unis
  • État
    Ras el Khaïmah

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe affaire
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Pelagia: Vivre avec une vue sur la mer sur l'île d'Al Marjan

Pelagia est un chef-d'œuvre architectural situé sur l'île Al Marjan. Le bâtiment sera doté d'un design unique inspiré par la beauté fascinante de l'océan – balcons élégants avec des lignes fluides évoquant le mouvement rythmique des vagues.

Principales caractéristiques du projet

  • Prix: de 2,3 à 11,4 millions de DEA
  • Superficie: de 79 m2 à 533 m2
  • Lieu: Ile Al Marjan, Ras Al Khaimah

Types de logements :

  • Appartements de 1 à 4 chambres

État de l'appartement: Entièrement meublé
Date de livraison: Q4 2027

Plan de paiement 50/50 :

Acompte : 20 %
Montants sans intérêt: Q4 2027

  • 10% sur réserve
  • 40% pendant la construction
  • 50% à la fin de la construction

Moyens de paiement

  • Transferts bancaires
  • Cryptomonnaie - USDT, BTC, ETH
  • Nous acceptons l'argent en Russie - Roubles, Euros, Dollars

Infrastructure et équipements
Les résidents de Pelagia ont accès à:

  • Piscine à débordement avec vue sur le Golfe
  • Centre de fitness moderne et espace yoga
  • Aire de jeux et jeux pour enfants
  • Promenade paysagère
  • Espaces barbecue et salons extérieurs
  • SPA et sauna
  • Stationnement souterrain
  • Sécurité 24/7 et CCTV.

Emplacement et transport
Le complexe est idéalement situé près des principales attractions:

  • Al Marjan Island Boulevard - 5 minutes
  • Royal Yacht Club - 16 minutes
  • Aéroport RAK - 35 minutes
  • Aéroport international de Dubaï - 50 minutes.

Pourquoi choisir Pelagia ?

  • Produit prêt à l'emploi: Unités entièrement meublées – prêtes à emménager ou à louer immédiatement.
  • Attractivité des investissements: L'emplacement prestigieux sur l'île Al Marjan garantit l'appréciation de la valeur.
  • Infrastructure développée: spa, centre de fitness, espaces pour enfants et autres équipements dans le complexe.
  • Logistique pratique: proximité des aéroports et des centres commerciaux.
  • Esthétique et confort : vue pittoresque sur la côte et qualité de construction.

Localisation sur la carte

Ras el Khaïmah, Émirats arabes unis
Alimentation et boissons

