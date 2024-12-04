Complexe résidentiel Sobha Hartland II-master community in 10min from Downtown Dubai

Sobha Hartland II est la communauté principale la plus proche du centre-ville de Dubaï, surplombant Ras Al Khor Wildlife Sanctuary, Creek Harbour et le centre-ville 🏙️🌿

Répartie sur 8 millions de pi2, la communauté offre :

🏗️ 13 Tours hautes hauteurs – appartements de 1 à 4 chambres

🏡 122 Villas – 5 & 6 chambres + 11 villas exclusives de 7 chambres au cœur de la communauté

💚 1 million de pi2 d'espaces verts paysagers +10 000 arbres

🌊 3 lagunes en cristal

🎯 40+ Équipements de classe mondiale

🏫 École internationale, 🕌 3 mosquées, 🏢 Bureau des entreprises, 🛍️ Centre commercial avec vente au détail à travers les niveaux du podium

📅 Délai de remise :

* Villas: décembre 2025 & 2026

* Tours du croissant côté rivière: 2027

* Collection Skyscape : 2028

* Résidences Skyvue: 2029

* Skyvue Altier (le dernier lancement) – 77 étages Vue : juin 2030

Une communauté entièrement intégrée où le luxe se mêle à la nature — à quelques minutes du centre-ville de Dubaï 🌆✨

Burj Khalifa, Dubai Mall-12 minutes en voiture

Ras Al Khor Wildlife Sanctuary-5 minutes

Dubai Creek Harbour-8 minutes

Dubai Healthcare City- 8 minutes

DXB Aéroport international à 20 minutes

Aéroport international DWC Al Maktoum-35 min



💳 Plan de paiement: 60/40

60% pendant la construction

40% à l'achèvement