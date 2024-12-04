Complexe résidentiel Sobha Hartland II-master community in 10min from Downtown Dubai

Sobha Hartland II est la communauté principale la plus proche du centre-ville de Dubaï, surplombant Ras Al Khor Wildlife Sanctuary, Creek Harbour et le centre-ville 🏙️🌿
Répartie sur 8 millions de pi2, la communauté offre :
🏗️ 13 Tours hautes hauteurs – appartements de 1 à 4 chambres
🏡 122 Villas – 5 & 6 chambres + 11 villas exclusives de 7 chambres au cœur de la communauté
💚 1 million de pi2 d'espaces verts paysagers +10 000 arbres
🌊 3 lagunes en cristal
🎯 40+ Équipements de classe mondiale
🏫 École internationale, 🕌 3 mosquées, 🏢 Bureau des entreprises, 🛍️ Centre commercial avec vente au détail à travers les niveaux du podium
📅 Délai de remise :
* Villas: décembre 2025 & 2026
* Tours du croissant côté rivière: 2027
* Collection Skyscape : 2028
* Résidences Skyvue: 2029
* Skyvue Altier (le dernier lancement) – 77 étages Vue : juin 2030
Une communauté entièrement intégrée où le luxe se mêle à la nature — à quelques minutes du centre-ville de Dubaï 🌆✨
Burj Khalifa, Dubai Mall-12 minutes en voiture
Ras Al Khor Wildlife Sanctuary-5 minutes
Dubai Creek Harbour-8 minutes
Dubai Healthcare City- 8 minutes
DXB Aéroport international à 20 minutes
Aéroport international DWC Al Maktoum-35 min
💳 Plan de paiement: 60/40
60% pendant la construction
40% à l'achèvement