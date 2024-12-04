  1. Realting.com
Complexe résidentiel Sobha Hartland II-master community in 10min from Downtown Dubai

Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$514,000
;
9
ID: 33298
Dernière actualisation: 08/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Émirats arabes unis
  • État
    Doubaï

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe confort
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Monolithique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2028
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    58

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Sobha Hartland II est la communauté principale la plus proche du centre-ville de Dubaï, surplombant Ras Al Khor Wildlife Sanctuary, Creek Harbour et le centre-ville 🏙️🌿

Répartie sur 8 millions de pi2, la communauté offre :
🏗️ 13 Tours hautes hauteurs – appartements de 1 à 4 chambres
🏡 122 Villas – 5 & 6 chambres + 11 villas exclusives de 7 chambres au cœur de la communauté
💚 1 million de pi2 d'espaces verts paysagers +10 000 arbres
🌊 3 lagunes en cristal
🎯 40+ Équipements de classe mondiale
🏫 École internationale, 🕌 3 mosquées, 🏢 Bureau des entreprises, 🛍️ Centre commercial avec vente au détail à travers les niveaux du podium

📅 Délai de remise :
* Villas: décembre 2025 & 2026
* Tours du croissant côté rivière: 2027
* Collection Skyscape : 2028
* Résidences Skyvue: 2029
* Skyvue Altier (le dernier lancement) – 77 étages Vue : juin 2030

Une communauté entièrement intégrée où le luxe se mêle à la nature — à quelques minutes du centre-ville de Dubaï 🌆✨
Burj Khalifa, Dubai Mall-12 minutes en voiture
Ras Al Khor Wildlife Sanctuary-5 minutes
Dubai Creek Harbour-8 minutes
Dubai Healthcare City- 8 minutes
DXB Aéroport international à 20 minutes
Aéroport international DWC Al Maktoum-35 min

💳 Plan de paiement: 60/40
60% pendant la construction
40% à l'achèvement

Localisation sur la carte

Doubaï, Émirats arabes unis
Alimentation et boissons
Finances

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
