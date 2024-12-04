  1. Realting.com
  2. Émirats arabes unis
  3. Appartement dans un nouvel immeuble SAAS HILLS

Appartement dans un nouvel immeuble SAAS HILLS

Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$292,018
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
;
10
ID: 33287
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 06/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Émirats arabes unis
  • État
    Doubaï

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe confort
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Brique monolithique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    33

Détails intérieurs

Chauffage:

  • Chauffage individuel

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne

À propos du complexe

🏢 Complexe résidentiel exclusif à Dubai Science Park (livraison IVQ 2027)

Sciences de Dubaï Le parc est un domaine prestigieux pour la science et la technologie. Le logement de ce niveau est rare ici, ce qui garantit une forte demande de loyer.
Exécution du projet : IVe trimestre de 2027.

Principaux avantages:

• ROI élevé: Le rendement de location prévu est de 8 à 12 % par an.
• Architecture unique : Deux tours aux lignes courbes inspirées par la nature du désert.
• Excellent accès au transport: 1 min pour Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, 20-22 min pour Dubai Marina et le centre-ville.
• Zone de l'avenir: Autour - bureaux internationaux, écoles, et plans - l'ouverture d'une station de métro.
• Des plans de paiement flexibles: 40/60, 50/50, 60/40 sont disponibles avec un acompte de 20% + 4% (DLD).

L'infrastructure du complexe:

• Piscine sur le toit avec plage de sable, piscine pour enfants.
• Centre de fitness, studio de yoga, sauna.
• Parvis, parvis de basket, tapis roulants.
• Clubhouse, cafés, cinéma (intérieurs et en plein air).

Les lots disponibles (les prix sont indiqués "à partir"):

• Studio: de 49.2 m2 - 292.000 $
• 1 pièce: de 85.7 m2 - 464 100 $
2 pièces: à partir de 202,5 m2 - 835 100 $
3 pièces : de 275,5 m2 à 1,2 million de dollars
Maisons de ville et villas Sky: à partir de 3 chambres.

Caractéristiques: Mobilier complet ou partiel, technologie de purification d'air VLED, finitions de haute qualité.

Je travaille avec plus de 15 pays du monde entier. Je choisirai l'immobilier liquide en Oman, Cambodge, Vietnam, Thaïlande, Géorgie, Bulgarie, Monténégro et d'autres pays

Localisation sur la carte

Doubaï, Émirats arabes unis
Éducation

