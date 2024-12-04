  1. Realting.com
Appartement dans un nouvel immeuble Appartements modernes avec vue sur la ville à Dubaï Meydan

Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$1,75M
;
16
ID: 33149
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 09/01/2026

Emplacement

  • Pays
    Émirats arabes unis
  • État
    Doubaï

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2028
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    69

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine

À propos du complexe

Appartements avec vue sur la ville et paiement échelonné à Meydan Dubaï

Meydan, Dubaï, est un quartier prestigieux et en pleine croissance, connu pour son style de vie luxueux, ses infrastructures de classe mondiale et sa communauté dynamique. Abritant l'emblématique hippodrome de Meydan, qui accueille la célèbre Coupe du monde de Dubaï, le quartier allie harmonieusement sports, loisirs et vie haut de gamme. Meydan propose un éventail de développements résidentiels haut de gamme, d'hôtels haut de gamme et d'espaces commerciaux ultramodernes, ce qui en fait une destination de choix pour les investisseurs et les propriétaires. Avec sa proximité avec le centre-ville de Dubaï, ses vues imprenables sur l'horizon et son accès à des équipements haut de gamme, Meydan est un symbole d'élégance moderne et de vie urbaine sophistiquée au cœur de la ville.

Les appartements à vendre à Meydan, Dubaï, sont idéalement situés sur la route principale d'Al Khor, offrant une connectivité transparente vers les principales destinations de la ville. Le projet se trouve à seulement 5 minutes du sanctuaire animalier de Ras Al Khor, à 10 minutes de l'hippodrome de Meydan et des écoles internationales, à 12 minutes de l'aéroport international de Dubaï et de Business Bay, à 15 minutes du Dubai Mall, de Burj Khalifa et du centre-ville de Dubaï, de Dubai Frame et de l'opéra de Dubaï, et à 25 minutes de Palm Jumeirah.

Le projet est un chef-d'œuvre architectural de 69 étages, alliant harmonieusement sophistication moderne et tranquillité de la nature, offrant un style de vie élevé au cœur de Dubaï. Le design extérieur présente une architecture élégante et contemporaine complétée par de vastes façades en verre qui offrent une vue panoramique à couper le souffle sur l'horizon de Dubaï, le sanctuaire animalier de Ras Al Khor et les fronts de mer sereins. Le développement dispose d'une multitude d'équipements de classe mondiale, notamment une piscine sur le toit de style complexe avec une terrasse d'observation à 270°, un espace de loisirs exclusif au niveau du podium et un club-house ultramoderne. Les amateurs de fitness et de bien-être peuvent profiter d'une salle de sport entièrement équipée, d'un espace CrossFit extérieur, de terrasses de yoga et de méditation, ainsi que d'une piste de jogging et de vélo. Pour les loisirs, les résidents ont accès à un parcours de golf pitch and putt de 18 trous, à des courts de padel, à des tables de ping-pong et à une zone de jeux pour jeunes dédiée avec divertissement en réalité virtuelle. Les familles peuvent profiter du plus grand confort avec des aires de jeux pour enfants, un club pour enfants et des espaces adaptés aux animaux de compagnie. Le projet propose également un luxueux salon d'affaires, une bibliothèque, une salle de cinéma privée et des espaces de coworking, garantissant un équilibre parfait entre vie professionnelle et vie privée. L'environnement extérieur est enrichi de pelouses verdoyantes, d'un barbecue ouvert et d'un coin repas, ainsi que de zones de sièges tranquilles qui créent un refuge paisible au sein de la ville animée. Situé dans un emplacement privilégié avec une connectivité facile vers des destinations clés, ce développement redéfinit la vie urbaine de luxe avec un mélange inégalé d'élégance, de confort et de commodité.

Le projet propose une collection exquise de résidences de marque de 1, 2, 3 et 4 chambres, entièrement meublées, conçues pour rehausser la vie moderne avec une élégance et une fonctionnalité inégalées. Chaque maison est méticuleusement conçue avec des intérieurs haut de gamme, avec des armoires encastrées qui offrent un grand espace de rangement et une esthétique élégante et contemporaine. Les cuisines sont équipées d'appareils électroménagers haut de gamme, garantissant à la fois style et commodité pour les résidents. De grandes baies vitrées inondent les intérieurs de lumière naturelle, offrant une vue imprenable sur l'horizon de Dubaï, le sanctuaire animalier de Ras Al Khor et les fronts de mer sereins. Les aménagements spacieux intègrent harmonieusement les espaces de vie, de restauration et de divertissement, créant une ambiance raffinée et accueillante. Les résidences bénéficient de finitions de haute qualité, notamment des sols sophistiqués, des comptoirs haut de gamme et un éclairage sur mesure qui ajoutent une touche d'opulence. Les salles de bains soigneusement conçues sont dotées d'équipements élégants, de vanités modernes et de luxueuses douches à effet pluie, améliorant l'expérience globale de confort et de détente. La domotique intelligente améliore encore l'expérience de vie, offrant un contrôle transparent de l'éclairage, de la température et de la sécurité. Chaque détail est organisé pour incarner la sophistication, la fonctionnalité et un sentiment d'exclusivité, redéfinissant la vie urbaine contemporaine à Dubaï.


DXB-00204

Localisation sur la carte

Doubaï, Émirats arabes unis
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
