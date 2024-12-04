Complexe résidentiel Hilton Residences

Hilton Residences – niveau de marque Hilton, architecture premium et style de vie de la station Prestige One!



Hilton Residences est un nouveau projet prestigieux de Prestige One, créé sous la célèbre marque internationale Hilton. Le complexe combine des normes hôtelières de classe mondiale, une architecture exquise et un environnement de vie haut de gamme axé sur le confort, l'intimité et un niveau de service élevé.



Les intérieurs sont décorés dans le style haut de gamme Hilton:

- des nuances neutres légères,

- textures douces et éclairage chaud,

- matériaux de haute qualité et zonage réfléchi,

- cuisines entièrement équipées avec appareils de marque,

- balcons spacieux et fenêtres panoramiques.



Chaque résidence est une combinaison du confort d'un hôtel cinq étoiles et de l'intimité de votre propre maison.



Installations et services Hilton

Les résidents des résidences Hilton ont accès à l'infrastructure hôtelière de luxe :



- piscine de type resort,

- salle de sport moderne,

- spa et espaces de bien-être,

- des salons pour les loisirs et les réunions,

- les aires de jeux pour enfants,

Cafétéria et concepts F&B

- réception ouverte 24h/24,

- Service Hilton avec possibilité de services supplémentaires (nettoyage, entretien, concierge).



Le complexe offre une atmosphère de confort d'hôtel - tous les jours, sans compromis.



Emplacement.

Hilton Residences est situé dans l'une des zones prometteuses et bien connectées de Dubaï, offrant un accès rapide aux principales destinations:



- les centres commerciaux,

- plages et zones de loisirs,

- les groupements d'entreprises,

- les principales voies de transport.



L'emplacement rend le projet pratique pour vivre et louer.



