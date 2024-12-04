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Complexe résidentiel Verdana 7

Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$141,596
;
9
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ID: 22301
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 07/10/2024

Emplacement

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  • Pays
    Émirats arabes unis
  • État
    Doubaï
  • Adresse
    70 Street

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Monolithique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2028
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    16

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Ascenseur

À propos du complexe

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Appartements et maisons de ville luxueux dans la nouvelle communauté résidentielle Verdana 7 dans le quartier de Dubai Investments Park ! Cuisine entièrement équipée ! Zone écologiquement propre de Dubaï ! Entouré d'une verdure luxuriante! Une excellente option pour vivre, revendre et louer ! Nous trouverons des logements avec un taux hypothécaire avantageux ou un plan de versement aux Émirats arabes unis !

Commodités : parking intérieur, systèmes de sécurité et de vidéosurveillance, piscine pour enfants, piscine communautaire, aire de jeux pour enfants, salle de sport et centre de remise en forme communs, zones de loisirs, établissements de restauration (cafés et restaurants), points de vente, espace barbecue, espace public, Club house, jardin paysager, sentiers pédestres, SPA, terrain de sport.

Localisations :
Dubaï Marina - 18 minutes ;
Dubai Park and Resorts - 18 minutes ;
Palm Jumeirah - 20 minutes ;
Global Village - 21 minutes ;
Centre commercial Al Barsha - 21 minutes ;
Mall of The Emirates - 23 minutes ;
IMG World - 24 minutes ;
Burj Khalifa/Dubai Mall - 26 minutes.

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Doubaï, Émirats arabes unis
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