Complexe résidentiel Verdana 7

Appartements et maisons de ville luxueux dans la nouvelle communauté résidentielle Verdana 7 dans le quartier de Dubai Investments Park ! Cuisine entièrement équipée ! Zone écologiquement propre de Dubaï ! Entouré d'une verdure luxuriante! Une excellente option pour vivre, revendre et louer ! Nous trouverons des logements avec un taux hypothécaire avantageux ou un plan de versement aux Émirats arabes unis !
Commodités : parking intérieur, systèmes de sécurité et de vidéosurveillance, piscine pour enfants, piscine communautaire, aire de jeux pour enfants, salle de sport et centre de remise en forme communs, zones de loisirs, établissements de restauration (cafés et restaurants), points de vente, espace barbecue, espace public, Club house, jardin paysager, sentiers pédestres, SPA, terrain de sport.
Localisations :
Dubaï Marina - 18 minutes ;
Dubai Park and Resorts - 18 minutes ;
Palm Jumeirah - 20 minutes ;
Global Village - 21 minutes ;
Centre commercial Al Barsha - 21 minutes ;
Mall of The Emirates - 23 minutes ;
IMG World - 24 minutes ;
Burj Khalifa/Dubai Mall - 26 minutes.
La disponibilité des appartements sera fournie sur demande !
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