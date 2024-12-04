Appartement dans un nouvel immeuble Appartements avec Paiement Sur 5 Ans à Jumeirah Village Triangle

Appartements Entièrement Meublés avec Plan de Paiement Après Livraison à Jumeirah Village Triangle

Jumeirah Village Triangle (JVT) est une communauté dynamique et conviviale pour les familles à Dubaï, offrant un parfait mélange de vie urbaine et d'un environnement paisible. Connue pour son architecture moderne, ses espaces verts luxuriants et ses diverses options résidentielles, JVT répond aux besoins des familles et des professionnels. La communauté dispose de parcs, d'écoles, de commerces de détail et de restaurants, garantissant un mode de vie confortable et pratique. Stratégiquement située, JVT offre un accès facile aux principales autoroutes, reliant les résidents à des destinations clés comme Dubai Marina, Downtown Dubai et l’aéroport. Avec son ambiance tranquille et ses excellentes commodités, JVT est un choix idéal pour ceux qui recherchent un mode de vie équilibré et luxueux au cœur de Dubaï.

Les appartements à vendre à Jumeirah Village Triangle à Dubaï sont idéalement situés à l'intersection de Sheikh Mohammed Bin Zayed Road et Al Khail Road. Ils se trouvent à seulement 4 minutes des écoles et des hôpitaux, à 7 minutes du Dubai Miracle Garden, à 15 minutes du Dubai Hills Mall, à 17 minutes des Jumeirah Golf Estates, à 20 minutes de Bluewaters Island et JBR, à 23 minutes de Palm Jumeirah, à 26 minutes du Burj Khalifa et du Dubai Mall, et à 30 minutes de l’aéroport international de Dubaï.

Le projet comprend deux tours jumelles à grande hauteur avec un design architectural moderne et saisissant, alliant élégance et fonctionnalité. L'extérieur présente des façades épurées avec des finitions contemporaines, complétées par de larges éléments vitrés qui rehaussent l'esthétique générale et offrent des vues panoramiques. Une superbe piscine centrale sert de point focal, entourée de paysages verdoyants et de zones de détente confortables, créant une oasis sereine pour les résidents. Les commodités supplémentaires incluent une salle de sport entièrement équipée, une piste de jogging, une aire de jeux pour enfants, une zone de barbecue et un jacuzzi/spa revitalisant. Les résidents peuvent également profiter d'un hall d'entrée spacieux avec des plafonds hauts et un design sophistiqué, créant une atmosphère accueillante pour les invités et un accès facile aux espaces communs. Le projet offre six niveaux de stationnement dédié, assurant une commodité optimale, ainsi que des couloirs harmonieux avec un éclairage doux et des finitions modernes. Avec son mélange de commodités de classe mondiale et de design exceptionnel, le développement promet un mode de vie luxueux avec une connectivité urbaine sans effort.

Le projet propose des appartements entièrement meublés de type studio, 1 chambre et 2 chambres, soigneusement conçus pour allier confort et sophistication. Chaque unité dispose de finitions haut de gamme, de plans spacieux et de grandes fenêtres qui baignent l'espace de lumière naturelle, créant une ambiance chaleureuse et accueillante. Les intérieurs sont pensés avec des meubles intégrés et des appareils électroménagers modernes dans la cuisine, garantissant praticité et fonctionnalité pour les résidents. Les espaces de vie sont conçus pour la détente et le divertissement, avec des meubles contemporains et des finitions élégantes, tandis que les chambres offrent un havre de paix avec des tons doux et des matériaux de haute qualité. Les salles de bains sont tout aussi luxueuses, avec des équipements élégants et des agencements spacieux. Chaque détail est conçu pour refléter la vie moderne, en mettant l'accent sur le style, le confort et la praticité.

DXB-00178