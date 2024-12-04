  1. Realting.com
  3. Complexe résidentiel Payment Plan 8 years. Down Payment 10%

Complexe résidentiel Payment Plan 8 years. Down Payment 10%

Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$220,000
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
ID: 28009
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 16/09/2025

Emplacement

  • Pays
    Émirats arabes unis
  • État
    Doubaï

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe économique
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Monolithique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2028
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    21

À propos du complexe

Samana Sky Vues est un nouveau complexe résidentiel moderne de Samana, qui promet d'être l'option idéale pour vivre confortable et confortable dans le rythme dynamique de la ville. Le projet combine la conception esthétique, des plans bien pensés et des matériaux de construction de haute qualité, offrant aux résidents un maximum de confort et de sécurité. L'emplacement du complexe relie commodément l'infrastructure urbaine aux espaces verts, créant un espace harmonieux pour la vie et les loisirs.

Samana Sky Vues offre des appartements de différentes tailles et aménagements, des studios confortables aux appartements familiaux spacieux. Toutes les chambres ont été rénovées et équipées d'appareils et de finitions de haute qualité. Une attention particulière a été accordée à l'ergonomie et à la fonctionnalité afin que chaque résident puisse organiser l'espace en fonction de son goût et de ses besoins. Le complexe a des terrains paysagers, des aires de marche, des terrains de jeux et des aires de loisirs, ce qui le rend attrayant pour les familles avec enfants et les résidents actifs.

Localisation sur la carte

Doubaï, Émirats arabes unis
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport
Finances
Loisirs

