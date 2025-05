Complexe résidentiel New high-rise residence Skyscape Avenue with a swimming pool and gyms close to golf courses, Nad Al Sheba 1, Dubai, UAE

Skyscape Avenue est un projet merveilleux de Sobha Realty. Nous proposons des appartements de luxe avec 1-3 chambres.

L'aménagement des appartements comprend un salon spacieux et un balcon confortable. Certains d'entre eux comprennent également un rangement, une salle du personnel, une chambre d'amis, une étude, une bibliothèque.

Sur le territoire de Skyscape Avenue, vous trouverez de nombreux beaux espaces de loisirs, de divertissement et de sport. Il y a un jardin zen et un espace de yoga spécial. Des gymnases intérieurs et extérieurs sont disponibles pour les aventuriers extérieurs. Les salles de musique et de jeux, une salle de lecture confortable sont prévues pour un changement de rythme.

Jacuzzi, bain et sauna;

Zone de yoga;

gymnases extérieurs et intérieurs;

Aire de barbecue;

aire de jeux pour enfants;

Salle de jeux;

Salle de lecture;

Cour de sport;

Groupe;

Cours d ' obstruction sur l ' eau;

fenêtres panoramiques;

Finition de haute qualité des appartements;

Proche des terrains de golf.

Installations et équipement dans la maisonEmplacement et infrastructure à proximité

Les amateurs de golf seront heureux d'apprendre que The Track, Meydan Golf est situé à seulement 10 minutes en voiture du complexe. La route vers Meydan Racecourse prendra également 10 minutes.

Dans un rayon de 10 minutes en voiture du complexe, il ya toutes les installations sociales nécessaires - supermarchés, cliniques médicales, écoles, parcs, centres de divertissement.

Toutes les infrastructures nécessaires sont à proximité:

5 à 10 minutes

La piste, Meydan Golf, Meydan Course, Ras Al Khor Wildlife Sanctuary

15 à 30 minutes

Aéroport international de Dubaï, baie d'affaires, port de Dubai Creek