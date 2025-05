Complexe résidentiel New Address Grand Downtown Residence with a swimming pool, a wellness center and an exclusive club, Downtown, Dubai, UAE

Adresse Grand Downtown by Nshama est l'incarnation de l'élégance et du luxe au cœur de Dubaï. Le complexe résidentiel haut de gamme de 56 étages offre l'équilibre idéal entre design raffiné, confort et vie urbaine dynamique. L'architecture moderne avec des fenêtres au plafond et des balcons spacieux permet de profiter d'une vue imprenable sur Burj Khalifa, les fontaines et le paysage urbain. Des plans de finition et de réflexion haut de gamme créent l'atmosphère de style sophistiqué et de cohérence, où chaque élément de l'espace est pensé au dernier détail.

Les équipements parfaits font de l'adresse Grand Downtown l'endroit exceptionnel pour la vie et l'investissement. La piscine panoramique à débordement, le centre de remise en forme, l'espace spa, les salons et les aires de jeux pour enfants attendent les résidents. Service de conciergerie et sécurité 24/7 assurent un maximum de confort et de sécurité. Les investisseurs verront la valeur dans un haut niveau de rentabilité et le prestige de l'emplacement, faisant l'achat de l'investissement immobilier sécurisé ici.

Équipements:

piscine panoramique sur le toit

centre de bien-être exclusif

Le Grand Club

grands salons

Services de conciergerie et de chauffeur privé

Achèvement — 4ème trimestre de 2028.

Plan de paiement 70/30.

Caractéristiques des appartements

Sans meubles, seulement des finitions.

Emplacement et infrastructure à proximité

Vivez dans le centre de l'action - le projet est situé dans la zone prestigieuse du centre-ville de Dubaï, à distance de marche des monuments les plus importants de la mégapole. Dubai Mall, Dubai Opera, Mohammed Bin Rashid Boulevard et la célèbre fontaine de Dubaï sont à proximité. La région dispose d'infrastructures bien développées : restaurants de luxe, boutiques de marque mondiale, centres d'affaires et espaces verts pour les loisirs. Des intersections de trafic pratiques assurent un accès rapide à toute partie de la ville, rendant le complexe attrayant pour la vie et la location.