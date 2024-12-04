Complexe résidentiel W Residences Dubai Harbour luxury residences project

Le nouveau projet de résidences de luxe W Residences Dubai Harbour, qui sera bientôt lancé en collaboration avec Marriott International.

Les résidences W à Dubai Harbour sont dynamiques, diversifiées et culturellement riches. De grandes villes à des endroits isolés, nos résidences sont conçues pour une nouvelle génération de voyageurs modernes qui mènent un style de vie luxueux et sont à la recherche d'un endroit où ils peuvent être eux-mêmes et se connecter avec des personnes partageant les mêmes idées.

Avec un design réfléchi, des styles de vie inspirés, et un large éventail d'équipements sur place, les résidents peuvent profiter de la signature, quoi que ce soit, de service et de programmes créatifs développés par l'hôtel ou la communauté locale.

Il y a plus de 20 projets de résidences W dans le monde.

Profitez d'un style de vie extravagant à la marina, entouré d'équipements soigneusement conçus et de monuments emblématiques au cœur du nouveau quartier côtier le plus excitant de Dubaï.

