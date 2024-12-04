Appartement dans un nouvel immeuble Appartements avec vue directe sur la mer à Dubaï Maritime City

Appartements de luxe en bord de mer avec plan de paiement à Dubaï Maritime City

Maritime City est un projet immobilier de premier ordre en bord de mer à Dubaï, alliant harmonieusement commerces, logements et secteurs maritimes au sein d'un pôle côtier dynamique. Stratégiquement situé entre Port Rashid et les cales sèches de Dubaï, il offre une opportunité d'investissement unique en pleine propriété avec une vue imprenable sur la mer, un accès direct au golfe Persique et la proximité des principaux sites touristiques de la ville. Conçu pour soutenir les entreprises maritimes tout en offrant un cadre de vie urbain haut de gamme, Maritime City propose un mélange de tours modernes, de résidences de luxe, de services de yachting et d'infrastructures de pointe, ce qui en fait une destination prisée des investisseurs, des entrepreneurs et des résidents.

Les appartements à vendre à Dubaï Maritime City sont situés à seulement 2 minutes de Mina Rashid, 8 minutes des restaurants de la plage publique, 12 minutes des écoles et des hôpitaux, 15 minutes du souk de l'or, 17 minutes de Burj Khalifa et du Dubai Mall, et 20 minutes de l'aéroport international de Dubaï.

Ce projet visionnaire en front de mer, situé au cœur de la Cité Maritime de Dubaï, offre un style de vie moderne alliant harmonieusement confort résidentiel et potentiel économique stratégique. Doté d'une architecture contemporaine et d'une conception durable, il est entouré d'infrastructures de pointe, notamment des carrefours modernisés, des ponts routiers, des tunnels et une connexion de métro fluide, garantissant un excellent accès au centre-ville de Dubaï, au DIFC et à Bur Dubaï. Les résidents bénéficieront d'un accès direct au golfe Persique, au plus grand terminal de croisière de Dubaï et à des plages récemment rénovées. Des équipements de classe mondiale, notamment une piscine à débordement, une salle de sport aquatique et un spa, un espace bien-être éclairé par les étoiles, des restaurants gastronomiques, des espaces d'affaires entièrement équipés et un accès exclusif à une plage privée avec snorkeling, rehaussent l'expérience de vie. L'ensemble offre un mélange harmonieux de luxe, de bien-être et de vie côtière.

Le projet propose des résidences de 1, 2 et 3 chambres soigneusement conçues, incarnant un style de vie côtier raffiné, privilégiant le confort, la fonctionnalité et l'élégance contemporaine. Les intérieurs sont spacieux et bien proportionnés, avec des aménagements ouverts maximisant la lumière naturelle et les vues panoramiques sur la mer. Chaque appartement bénéficie de finitions haut de gamme, avec notamment des placards entièrement intégrés et des appareils électroménagers haut de gamme, alliant confort et raffinement. Les cuisines sont équipées d'appareils électroménagers modernes et de systèmes de filtration ARO, complétant ainsi des meubles élégants et des espaces de travail fonctionnels, parfaits pour la vie quotidienne. Les salles de bains sont dotées d'équipements élégants et de détails raffinés qui rehaussent l'esthétique générale. Le souci du détail est omniprésent, des hauts plafonds et des baies vitrées au choix des matériaux alliant luxe et durabilité, créant une atmosphère à la fois chaleureuse et haut de gamme.

DXB-00243