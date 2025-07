Complexe résidentiel New Ruby Residence with a swimming pool and a clubhouse close to the key highways, JVC, Dubai, UAE

Ruby est un projet résidentiel moderne au cœur de l'une des zones les plus dynamiques de Dubaï, Jumeirah Village Circle (JVC). Ce projet est créé pour ceux qui recherchent la combinaison harmonieuse d'une architecture élégante, de la cohésion et de l'emplacement stratégique. Le projet propose des studios et des appartements avec 1-3 chambres, construits dans le style moderne raffiné, en parfaite conformité avec le style de vie lumineux et confortable de JVC. Des aménagements spacieux, une qualité de finition élevée et un luxe abordable rendent Ruby attrayant pour les investisseurs et les familles, en vue d'un niveau de vie de qualité.

Les commodités, qui créent le sentiment du style de vie de la station, sont dignes d'attention. La piscine spacieuse vous invite à vous détendre à tout moment de l'année, et le centre de fitness moderne avec des équipements premium vous permettra de rester en forme. Il y a une aire de jeux pour enfants, où la sécurité et les jinks sont garantis. Les jardins verts paysagers deviendront votre lieu préféré pour des promenades, des loisirs et des réunions avec les voisins, et le clubhouse privé donne à Ruby l'atmosphère confortable et confortable. Le cinéma vous donnera des soirées inoubliables sur le territoire.

Aux étages inférieurs du bâtiment, il y a des locaux commerciaux, y compris des cafés, des boutiques et des services pratiques - tout ce qui est nécessaire pour la vie quotidienne au bout des doigts. L'élégant lobby avec une salle de réception vous rencontre, et la sécurité et la surveillance vidéo 24h/24 assurent la tranquillité et la sécurité. Il y a un parking couvert pour les résidents et les invités.

Équipements:

piscine

Salle de sport

cinéma

aire de jeux pour enfants

clubhouse

Achèvement - 4e trimestre de 2026

Plan de paiement: 50/50

Caractéristiques des appartements

Semelles

Emplacement et infrastructure à proximité

En raison de l'accès direct aux principales autoroutes de la ville - Al Khail Road et Sheikh Mohammed Bin Zayed Road - vous pourrez accéder à des monuments tels que Dubai Marina, Mall of the Emirates, Burj Khalifa et Downtown Dubai en seulement 15-20 minutes. Compte tenu de la demande croissante de locations à JVC, Ruby n'est pas seulement un logement, mais une solution pensée avec un potentiel de revenu élevé.