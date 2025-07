Complexe résidentiel New residence Avenue Park Towers with swimming pools and a park close to a metro station and the international airport, Wasl 1, Dubai, UAE

Avenue Park Towers est un nouveau projet résidentiel, où la dynamique de la vie urbaine et la tranquillité naturelle sont combinées. La solution architecturale et intérieure du projet reflète la combinaison du style moderne et de l'élégance raffinée. Des aménagements spacieux, des fenêtres à plafond, des matériaux de finition de haute qualité et des éléments de conception, inspirés par la nature, créent l'atmosphère de la convivialité et de l'harmonie.

L'espace idéalement pensé, combinant zones résidentielles, commerciales et de détail, vous attend. Il y a des salons élégants, une grande piscine, des espaces barbecue et des aires de jeux pour enfants. Ceux qui aiment le style de vie actif apprécieront la salle de sport moderne avec un sauna. Et pour les promenades et la détente, pittoresque parc Zabeel est à proximité de marche. Commodité, luxe et style sont combinés avec un emplacement avantageux et une infrastructure premium ici.

Équipements:

piscines pour enfants et adultes

aire de jeux pour enfants

Espace barbecue

Salle de sport

sauna

Parc

Achèvement - 3ème trimestre de 2029.

Plan de paiement 60/40.

Caractéristiques des appartements

Seulement cuisine équipée

Emplacement et infrastructure à proximité

L'emplacement du projet est l'un de ses principaux avantages. Une station de métro, qui assure une communication pratique avec tous les points de la ville, est à seulement 1 minute à pied. Le chemin vers Sheikh Zayed Road et le World Trade Centre de renommée mondiale prendra cinq minutes, et vers le centre-ville de Dubaï et Burj Khalifa - seulement 12 minutes. Pour les voyageurs internationaux, le facteur important deviendra la proximité de l'aéroport international de Dubaï - à seulement 15 minutes en voiture. Cet emplacement fait de Avenue Park Towers le choix idéal pour la vie et l'investissement.