Complexe résidentiel Treppan Tower

UNIT MIX: Typique 1 BR, 2 BR, 3 BR

Plage - 20 minutes

JLT − 17 minutes

Marina de Dubaï - 19 minutes

Palm Jumeirah - 20 minutes

Palm Jebel Ali - 21 minutes

Aéroport Al Maktoum Intl - 22 minutes

Business Bay - 25 minutes

Un écosystème de vie conçu pour une vie plus saine, plus verte et pratique. La philosophie de Teppan Living repose sur trois piliers : durabilité, bien-être et technologie. Chaque espace est conçu de manière réfléchie pour apporter confort, durabilité et bien-être ensemble, assurant ainsi une vie plus saine et plus équilibrée. La technologie sert de facilitateur pour faciliter la vie des gens avec le moins d'efforts.

Teppan Living rassemble les gens - favorisant les liens, les expériences partagées et une communauté dynamique qui crée un sentiment de confort et d'appartenance pour chaque résident. C'est un style de vie conçu avec votre bien-être à l'esprit.

Village de Jumeirah Triangle est une communauté sereine située entre Sheikh Mohammed Bin Zayed Road et Al Khail Road à Dubaï. Il est situé au cœur de Dubaï, équidistant des deux extrémités de la ville. Vous êtes presque aussi près de l'aéroport international de Dubaï que du nouvel aéroport international de Sheikh Maktoum. C'est une zone tranquille comprenant principalement des villas et des maisons de ville avec une esthétique traditionnelle arabe et méditerranéenne. La communauté est verdoyante avec plusieurs parcs et espaces récréatifs pour les particuliers et les familles.