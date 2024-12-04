Quartier résidentiel Ghaf Woods

Ghaf Woods est un luxueux développement résidentiel qui s'intègre parfaitement à la nature, offrant une expérience de vie communautaire unique. Situé au cœur de Dubaï, le projet propose des maisons élégantes et éco-conscientes avec des intérieurs spacieux. Le concept de base de Ghaf Woods est la durabilité, qui vise à améliorer la qualité de vie de ses habitants en fournissant un écosystème durable avec divers espaces verts et commodités.

Faits saillants :

- Appartements: Disponible en configurations de 1 à 3 chambres, avec des finitions modernes qui mettent l'accent sur le confort et la vie contemporaine.

- Conception : Construit avec des matériaux de haute qualité, chaque unité offre des espaces de vie et de divertissement spacieux, des cuisines modernes, des salles de bains élégantes et de grandes zones de vie qui se marient parfaitement avec la nature environnante. Certaines unités disposent de terrasses privées pour le plaisir extérieur.

- Emplacement: Idéalement situé avec un accès facile aux principales attractions de Dubaï et les quartiers commerciaux, y compris Palm Jumeirah, Dubai Marina, et l'aéroport international de Dubaï.

- Caractéristiques communautaires : Partie d'une communauté durable plus grande qui favorise un mode de vie sain et actif, avec des commodités telles que pistes cyclables, parcs et centres de bien-être.

- Concept : Plus qu'une résidence, un sanctuaire qui incarne la responsabilité environnementale et le luxe moderne.

Plan de paiement

Acompte 10%

Paiements préalables à la remise 50 %

À la remise 40%