  2. Émirats arabes unis
  3. Quartier résidentiel Ghaf Woods

Quartier résidentiel Ghaf Woods

Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$410,959
depuis
$80/m²
14
ID: 25993
Dernière actualisation: 11/09/2025

Emplacement

  • Pays
    Émirats arabes unis
  • État
    Doubaï

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe affaire
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Brique monolithique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2029
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

À propos du complexe

Ghaf Woods est un luxueux développement résidentiel qui s'intègre parfaitement à la nature, offrant une expérience de vie communautaire unique. Situé au cœur de Dubaï, le projet propose des maisons élégantes et éco-conscientes avec des intérieurs spacieux. Le concept de base de Ghaf Woods est la durabilité, qui vise à améliorer la qualité de vie de ses habitants en fournissant un écosystème durable avec divers espaces verts et commodités.

Faits saillants :
- Appartements: Disponible en configurations de 1 à 3 chambres, avec des finitions modernes qui mettent l'accent sur le confort et la vie contemporaine.
- Conception : Construit avec des matériaux de haute qualité, chaque unité offre des espaces de vie et de divertissement spacieux, des cuisines modernes, des salles de bains élégantes et de grandes zones de vie qui se marient parfaitement avec la nature environnante. Certaines unités disposent de terrasses privées pour le plaisir extérieur.
- Emplacement: Idéalement situé avec un accès facile aux principales attractions de Dubaï et les quartiers commerciaux, y compris Palm Jumeirah, Dubai Marina, et l'aéroport international de Dubaï.
- Caractéristiques communautaires : Partie d'une communauté durable plus grande qui favorise un mode de vie sain et actif, avec des commodités telles que pistes cyclables, parcs et centres de bien-être.
- Concept : Plus qu'une résidence, un sanctuaire qui incarne la responsabilité environnementale et le luxe moderne.

Plan de paiement

Acompte 10%

Paiements préalables à la remise 50 %

À la remise 40%

Localisation sur la carte

Doubaï, Émirats arabes unis
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport
Finances

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
